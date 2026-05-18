John Lennon: L’ultima intervista di Soderbergh a Cannes, un documentario travolgente tra politica e amore universale

Nel maggio 1980, John Lennon si sedette per quella che sarebbe diventata la sua ultima intervista. Trentasette anni dopo, Steven Soderbergh riporta in vita quel momento, presentandolo a Cannes come un racconto che va oltre le parole. Non è solo un documento, ma un’immersione nell’anima di un uomo che ha saputo mescolare musica, impegno politico e vulnerabilità.

Lennon non è più solo l’icona distante: emerge come un uomo riflessivo, capace di mettere a nudo le sue idee e le sue emozioni. La sua voce, carica di speranza e contraddizioni, parla di lotte e amori, e quella fragilità, lontana dall’essere una debolezza, diventa il motore di un messaggio che risuona ancora oggi.

L’intervista che racconta un’epoca: politica e società nel 1980

L’intervista alla base del documentario fu realizzata poche settimane prima della morte di Lennon, a New York, una città che in quegli anni ribolliva di fermenti culturali e politici. Le parole del musicista non si fermano alla musica o alla sua carriera, ma vanno a toccare temi sociali importanti. Soderbergh mette in primo piano questo Lennon impegnato, consapevole delle conseguenze del suo attivismo.

Nel dialogo emergono le tensioni di quel periodo: dalla Guerra Fredda alle guerre locali, fino alle ingiustizie sociali americane. Lennon non si sottrae alle domande, rivendica il suo ruolo di artista che non può restare a guardare. Il documentario sottolinea come, fino all’ultimo, fosse un instancabile combattente per la pace e i diritti umani.

Questa pagina di storia raccontata a parole ci fa vedere sotto una luce diversa momenti familiari. La sincera inquietudine di Lennon diventa un richiamo alla responsabilità di tutti, un tema che Soderbergh mette in evidenza con un montaggio misurato e una colonna sonora essenziale, che lascia spazio a ogni parola.

Un racconto visivo e sonoro che rompe gli schemi

Il documentario non si limita ai contenuti, ma gioca con un linguaggio tecnico moderno per raccontare quell’intervista. Soderbergh ha riscoperto e rimasterizzato con cura i materiali originali, audio e video. La sua regia punta a un’esperienza immersiva, quasi da trovarsi di fronte a Lennon in carne e ossa.

Il montaggio alterna silenzi, primi piani intensi, e pause che fanno risaltare il valore di ogni frase. Questo ritmo rompe la tradizionale linearità dei documentari biografici per avvicinarsi a una narrazione più emotiva. Anche il suono è curato nei dettagli, facendo emergere sfumature spesso perdute nelle registrazioni originali.

Le luci soffuse e i colori naturali, con un approccio minimalista, creano l’atmosfera giusta senza cadere nei cliché. Un lavoro che ridà vita a un materiale ormai storico, restituendo autenticità e freschezza, come se Lennon stesse parlando proprio a chi guarda oggi, nel 2024.

Il lascito di Lennon: amore universale e impegno civile

“John Lennon: The Last Interview” si può leggere anche come un testamento, spirituale e politico. Non è un ricordo nostalgico, ma un ritorno all’essenza umanista dell’artista. Il suo messaggio di pace non è mai stato banale, ma un invito ancora oggi urgente, che usa la musica come strumento per cambiare le cose.

Soderbergh evita sentimentalismi facili e lascia spazio a un Lennon che parla al presente, spingendo a riflettere sulle battaglie che restano aperte. Impegno civile e amore universale si intrecciano naturalmente, mostrando che la sua eredità va oltre le canzoni e i miti da palcoscenico.

Le parole con cui si chiude il documentario ribadiscono questo spirito di responsabilità condivisa. Anche se quegli anni sembrano lontani, resta il bisogno di ascoltare voci che non si arrendono. Il film invita a non dimenticare, ma a raccogliere quel testimone con la stessa forza e determinazione.

Con questo lavoro, Cannes riporta sotto i riflettori John Lennon, oltre la musica e i miti, offrendo una testimonianza viva, attuale, capace di parlare ancora oggi con forza e intensità.