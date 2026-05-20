Nicolas Winding Refn torna a Cannes con ‘Her Private Hell’: ecco perché il film delude le aspettative

Dieci anni dopo _The Neon Demon_, Nicolas Winding Refn è tornato a Cannes con _Her Private Hell_. La sua firma è inconfondibile: immagini spettacolari, atmosfere cupe, una visione che cerca di scuotere. Eppure, questa volta qualcosa non ha funzionato del tutto. Il film colpisce per la sua estetica, ma la trama si trascina, senza offrire davvero qualcosa di nuovo. A Cannes 2024, il regista danese mostra ambizione, ma fatica a lasciare il segno come un tempo.

Immagini potenti, ma a che prezzo?

Refn è sempre stato un maestro nell’arte visiva e anche questa volta non delude. _Her Private Hell_ si affida a una fotografia curata nei minimi dettagli, con luci al neon e colori intensi che ricordano molto il suo passato, in particolare _The Neon Demon_. Gli ambienti, tra interni claustrofobici e strade urbane, diventano quasi personaggi a sé stanti.

Peccato che questa attenzione all’estetica a volte sembri esagerata, soffocando la storia più che sostenerla. La regia punta più agli effetti visivi che alla profondità dei personaggi. Il ritmo del film è altalenante: rallenta per creare atmosfera, ma rischia di far perdere chi guarda. La colonna sonora prova a tenere alto l’interesse, ma non basta a coprire le lacune della sceneggiatura.

Un’ossessione che non trova nuova voce

La trama si muove su temi cari a Refn: desiderio, solitudine, disillusione. La protagonista attraversa un viaggio interiore fatto di ossessioni e ricerca di sé in un mondo oscuro e opprimente. L’intento di esplorare il lato femminile con uno sguardo inquietante c’è, ma manca qualcosa di originale.

Il film sembra rimandare a storie già viste, con uno stile che nasconde una sceneggiatura poco sorprendente. I personaggi secondari sono appena abbozzati e la trama si sviluppa in modo prevedibile. Manca quel guizzo narrativo capace di far decollare l’opera oltre l’aspetto visivo.

Tra passato e aspettative del presente

Dopo _The Neon Demon_, Refn si era guadagnato la fama di regista dall’impronta visiva forte ma con storie spesso leggere. _Her Private Hell_ sembra voler riproporre la stessa formula, senza però riuscire a rinnovarla.

A Cannes 2024, le critiche hanno riconosciuto il suo stile personale, ma hanno sottolineato come non sia sufficiente per rendere il film memorabile. L’impressione è quella di un regista che guarda troppo indietro, incapace di portare qualcosa di fresco a un pubblico che conosce bene il suo lavoro.

Il futuro di Refn tra estetica e sostanza

Nonostante le critiche, Nicolas Winding Refn resta una voce importante del cinema contemporaneo, capace di far discutere. _Her Private Hell_ riapre il dibattito sul rapporto tra forma e contenuto, un tema ricorrente nella sua carriera. Il film mostra le difficoltà di un autore che cerca di bilanciare ambizione e originalità in un festival come Cannes, dove l’innovazione è spesso decisiva.

Il regista danese mantiene uno stile unico, ma dovrà fare i conti con un pubblico sempre più esigente, che vuole non solo immagini forti, ma storie che lascino il segno. Il suo futuro resta incerto, in attesa di un progetto che sappia davvero rilanciarlo sulla scena internazionale.