Cortili Aperti 2026: scopri i tesori nascosti d’Italia accessibili solo il 24 maggio

Avete mai notato quel pezzetto di giardino nascosto dietro una porta appena socchiusa, in una vecchia dimora che sembra sospesa nel passato? Domenica 24 maggio 2026, quei cortili segreti, quei giardini privati e quei palazzi dimenticati si risveglieranno, rivelando il volto più autentico delle città italiane. “Cortili Aperti”, l’iniziativa dell’Associazione Dimore Storiche Italiane , spalanca ancora una volta cancelli chiusi da anni, permettendo di scoprire un tesoro culturale solitamente invisibile. Per un solo giorno, oltre cento luoghi – tra palazzi nobiliari, chiostri e cortili – saranno visitabili gratuitamente, offrendo un’esperienza che intreccia arte, storia e natura in modo indimenticabile.

Dimore storiche: un patrimonio da custodire e raccontare

Questa edizione di “Cortili Aperti” punta i riflettori su un aspetto fondamentale: le dimore storiche non sono solo monumenti da ammirare, ma veri e propri testimoni di un’identità culturale che attraversa i secoli. Il tema scelto per il 2026, “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso”, sottolinea quanto il nostro patrimonio dipenda dalla cura quotidiana di famiglie, enti e associazioni. Questi luoghi sono memoria tangibile, sì, ma anche fragile, che si mantiene viva solo con un impegno costante. Restaurare, valorizzare e proteggere l’ambiente circostante non sono solo attività di conservazione, ma vere e proprie pratiche di salvaguardia di un’eredità preziosa. L’apertura straordinaria di “Cortili Aperti” vuole far riflettere su un patrimonio spesso nascosto, raccontato però attraverso la bellezza di spazi interni che pochi hanno la fortuna di vedere.

Quella giornata diventa così un’occasione per entrare in contatto diretto con un pezzo vivo della storia italiana, scoprendo dettagli architettonici, giardini segreti e decorazioni che raccontano influenze di epoche diverse. È un invito a guardare oltre la facciata, a conoscere storie che spesso restano inaccessibili. Così, l’evento contribuisce a mantenere vivo l’interesse e la consapevolezza verso un patrimonio che rischia altrimenti di cadere nell’oblio o di essere fruito solo in modo superficiale.

Roma e Milano: cortili aperti per una giornata speciale

A Roma, “Cortili Aperti” è un appuntamento molto atteso perché consente di passeggiare tra piazze famose e vie storiche, entrando in cortili privati che si aprono raramente al pubblico. Tra i luoghi più suggestivi c’è Palazzo Odescalchi in Piazza Santi Apostoli, famoso per le sue sale affrescate e il giardino interno. Palazzo Taverna, vicino a Via di Monte Giordano, permetterà di scoprire ambienti ancora abitati da nobili famiglie, con opere d’arte di grande valore. Palazzo Torlonia e Palazzo Sforza Cesarini, in zone centrali, sono esempi di architettura del Settecento e Ottocento con cortili di grande fascino. Accanto a questi spiccano anche palazzi meno noti ma altrettanto importanti, come Palazzo Santacroce, Palazzo Montoro e Palazzo Massimo Lancellotti de’ Torres.

Novità del 2026 è la presenza dei volontari del Touring Club Italiano in alcune dimore. Questi accompagnatori offriranno ai visitatori racconti approfonditi sulle vicende storiche e artistiche dei luoghi, arricchendo così la visita con un’esperienza più coinvolgente e completa.

A Milano, il percorso si snoderà nel quartiere di Brera, famoso per le sue architetture settecentesche e per un’atmosfera intima e sospesa nel tempo. Dall’alba al tramonto, chi vorrà potrà entrare in cortili e giardini privati normalmente chiusi ai più. Tra i palazzi aperti figurano Palazzo Moriggia, sede del Museo del Risorgimento, una residenza signorile con ampi spazi verdi; Casa del Bono e Palazzo Pisani Dossi, ricchi di dettagli architettonici; Casa Maveri – Spazio Cernaia, che si distingue per il suo stile neoromanico. Le visite guidate a Milano saranno su prenotazione, con tour di circa un’ora e mezza condotti da esperti di storia dell’arte, per offrire un approfondimento adeguato al valore storico dei luoghi.

Puglia, cuore pulsante dell’edizione 2026 con oltre quaranta dimore aperte

Nel Sud Italia, la Puglia si mette in luce come protagonista dell’edizione 2026 di “Cortili Aperti”, con oltre quaranta dimore storiche aperte al pubblico: palazzi in città, ville di campagna, castelli e abitazioni private. Lecce, capitale del barocco pugliese, è il fulcro dell’iniziativa. Qui si potranno visitare perle architettoniche come Palazzo Tamborino Cezzi, con i suoi cortili decorati, Palazzo Bernardini e Palazzo Rollo. Palazzo Sambiasi, con la sua facciata imponente, sarà anch’esso parte del percorso.

L’itinerario si estende anche ai dintorni della città, dove si aprono luoghi importanti come Villa La Meridiana, con un parco secolare che ospita specie vegetali rare; Castello Dentice di Frasso, fortezza medievale che racconta secoli di storia; e Palazzo Ducale Venturi, dimora elegante con arredi e testimonianze di epoche diverse. L’obiettivo è valorizzare la ricchezza e la varietà del patrimonio locale, spesso trascurato rispetto ai centri storici più famosi, offrendo a residenti e turisti l’occasione di scoprire un’Italia autentica e variegata.

Attraverso questi cortili storici, la Puglia si svela in una dimensione profonda, fatta di cultura e tradizioni ancora vive dentro queste mura. Le aperture straordinarie aiutano a far crescere la consapevolezza del valore di questi beni, promuovendo iniziative di tutela e valorizzazione anche in zone meno battute dal turismo di massa.

Con “Cortili Aperti” 2026, molte città italiane si trasformeranno in un grande museo all’aperto, dove sarà possibile scoprire e godere di spazi solitamente chiusi. Un’occasione preziosa per incontrare da vicino il patrimonio culturale italiano, rivivere atmosfere di altri tempi e riflettere sul ruolo di chi ogni giorno si impegna a mantenere viva la memoria del passato.