Rolling Stone Italia dedica uno speciale cartaceo a Vasco Rossi: ecco dove trovarlo negli stadi di giugno

Vasco Rossi ha appena conquistato un nuovo traguardo, ma questa volta fuori dal palco. Rolling Stone Italia ha realizzato uno speciale cartaceo dedicato al rocker emiliano, che non troverete in nessuna edicola. L’unica occasione per mettere le mani su questa rivista sarà negli stadi dove Vasco si esibirà durante il tour estivo di giugno. Un’idea pensata per stringere ancora di più quel legame unico tra il pubblico e la sua musica, proprio nel momento in cui l’attesa per i concerti si fa più intensa.

Dentro le pagine di questo numero esclusivo, ci sono interviste inedite, fotografie rare e racconti che scavano nella carriera di Vasco come mai prima d’ora. Un oggetto da collezione, nato per accompagnare l’emozione del live e restare con i fan molto tempo dopo l’ultimo applauso.

Dove e quando trovare lo speciale: le tappe del tour

Il tour italiano di Vasco Rossi a giugno è la cornice scelta per questa iniziativa editoriale. Rolling Stone Italia ha deciso di distribuire la rivista solo nelle città dove si svolgeranno i concerti, rinunciando alla classica presenza in edicola. Una mossa pensata per creare un contatto più diretto e personale con il pubblico.

Si parte il 5 e 6 giugno da Ferrara, una tappa storica per la musica dal vivo in Italia. Si prosegue il 12 e 13 giugno a Olbia, dove Vasco incontrerà l’atmosfera particolare della Sardegna. Il 18 e 19 giugno si arriva a Bari, città con un pubblico sempre molto caldo. Gli ultimi appuntamenti sono fissati per il 23 e 24 giugno ad Ancona e il 28 e 29 giugno a Udine, chiudendo così un percorso ben distribuito tra Nord e Centro Italia.

Questa scelta rafforza il legame con il territorio, offrendo agli spettatori qualcosa di tangibile da portare con sé oltre alla musica. Gli stadi diventano così non solo il luogo del concerto, ma anche il punto d’incontro per i fan più fedeli, un’occasione per immergersi ancora di più nell’universo di Vasco Rossi.

Cosa troverete nello speciale: contenuti esclusivi e obiettivi

Il numero speciale di Rolling Stone dedicato a Vasco Rossi non si limita a raccontare i momenti più noti del cantautore, ma offre uno sguardo più intimo e originale sul suo percorso artistico. L’idea è andare oltre la semplice cronaca, con interviste approfondite realizzate grazie al coinvolgimento diretto dell’artista e del suo staff.

Oltre ai contenuti audio-visivi durante i concerti, la rivista cartacea propone pagine piene di fotografie rare e materiali d’archivio, che ripercorrono le tappe fondamentali della carriera di Vasco. Non mancano interventi di critici musicali e testimonianze personali, che arricchiscono il racconto e offrono spunti di riflessione sull’impatto del cantautore nella cultura pop italiana.

In sostanza, questo speciale è una monografia pensata per chi vuole conoscere a fondo non solo il personaggio pubblico, ma anche l’uomo dietro la musica.

La scelta di distribuire questa edizione solo durante il tour punta a valorizzare l’esperienza condivisa del concerto, trasformando la lettura in un modo per prolungare l’emozione e la partecipazione intellettuale al live.

La collaborazione tra Rolling Stone Italia e Vasco Rossi dimostra la volontà di mettere al centro la musica come forma di cultura e testimonianza artistica da conservare nel tempo. Un progetto che unisce cronaca musicale, cultura pop e passione dei fan in un unico volume.