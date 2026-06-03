Castello dei Conti Guidi a Poppi: la gemma medievale imperdibile nel cuore della Toscana

Tra le fitte foreste e le colline morbide del Casentino, il Castello dei Conti Guidi si erge maestoso sopra il paese di Poppi, in provincia di Arezzo. Costruito secoli fa, questo imponente maniero di pietra è uno dei castelli medievali meglio conservati di tutta la Toscana. Varcare le sue mura significa immergersi in un passato vivido, fatto di potere, arte e racconti di una terra antica. Ogni anno, migliaia di visitatori si spingono fin qui per scoprire le sue stanze, ammirare il panorama e sentire il battito di un’epoca lontana.

Un baluardo medievale con radici profonde

Il Castello dei Conti Guidi nasce tra la fine del XII secolo e l’inizio del Trecento, con un obiettivo chiaro: essere una roccaforte militare e allo stesso tempo casa signorile. La famiglia dei Conti Guidi, potente e influente in zona, scelse questo luogo strategico per affermare il proprio dominio. Arroccato su una collina, il castello controllava le vie di comunicazione nella valle del Casentino, giocando un ruolo fondamentale nelle tensioni politiche e militari di allora.

Nel tempo, la struttura è stata ampliata e modificata, ma il suo spirito medievale è rimasto intatto. Un dettaglio curioso è la somiglianza con il Palazzo Vecchio di Firenze: la tradizione vuole che entrambi i progetti siano opera di Arnolfo di Cambio, collegando così Poppi al centro del potere fiorentino.

Non si può parlare del castello senza ricordare la Battaglia di Campaldino, combattuta nella piana sotto le sue mura nel 1289. Guelfi e ghibellini si affrontarono in uno scontro decisivo per il Medioevo italiano. Tra i combattenti c’era anche Dante Alighieri, che qualche anno dopo avrebbe raccontato quei fatti nei suoi versi. Nel castello si trova una sala dedicata a questa pagina di storia.

Dal 1440 il castello passò sotto il controllo della Repubblica Fiorentina. La sua funzione militare si affievolì, ma divenne un centro amministrativo: ospitò vicariato, tribunali e archivi. Oggi è ancora la sede del Comune di Poppi, un segno di continuità che lega passato e presente.

Arte, cultura e panorami da togliere il fiato

Varcare la soglia del Castello dei Conti Guidi significa fare un salto nel Medioevo. Gli affreschi, il mobilio antico, le architetture raccontano storie di un tempo in cui la difesa era questione di vita o di morte. Le mura, con i loro merli guelfi, e il fossato che le circonda, parlano di un’epoca in cui ogni dettaglio aveva un senso.

Il Salone delle Feste è oggi la sala del Consiglio Comunale di Poppi, un segno che il castello non è solo un museo, ma un luogo vivo e attivo. Al primo piano si trova la Biblioteca Rilliana, con oltre 25.000 volumi antichi, a testimonianza dell’amore per la cultura e la memoria storica del Casentino.

Da non perdere la cappella del castello, decorata con affreschi attribuiti a Taddeo Gaddi, figura di spicco della scuola fiorentina del Trecento. Questi dipinti riflettono la devozione e la passione per l’arte della famiglia Conti Guidi.

Salendo sulla torre principale, si apre una vista spettacolare sul borgo e sulla vallata del Casentino, un paesaggio che racconta la lunga storia di questo angolo di Toscana. Le sale del castello ospitano eventi culturali, mostre temporanee e iniziative dedicate alla valorizzazione della memoria locale. Qui si trovano anche l’Ecomuseo del Casentino, il Museo dei Diritti Umani e le antiche prigioni, spazi che approfondiscono le tante sfaccettature della storia e della società del territorio.

Per chi vuole organizzare la visita, il sito ufficiale del Castello di Poppi è il punto di riferimento per orari, informazioni e prenotazioni.

Arrivare al Castello: facile e ben collegato

Il Castello dei Conti Guidi si trova nel centro di Poppi, uno dei Borghi più belli d’Italia, immerso nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La posizione nel cuore storico del paese lo rende facile da raggiungere, sia da Firenze che da Arezzo.

Chi arriva in auto può uscire dall’autostrada A1 a Arezzo e proseguire lungo la Strada Regionale 71 verso il Casentino. La strada collega rapidamente il borgo con le principali vie di comunicazione della zona.

Per chi preferisce i mezzi pubblici, ci sono autobus e la linea ferroviaria Arezzo-Stia. La stazione di Poppi dista circa 15 minuti a piedi dal castello, un breve cammino che offre un assaggio dell’atmosfera e degli scorci tipici del centro storico. Una soluzione comoda che permette di vivere il territorio tra storia e natura senza stress.