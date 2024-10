“Tutte le password sono a rischio”, allarme Apple: tutti gli utenti sono invitati a verificare subito

L’allarme lanciato da Apple riguardo alla sicurezza delle password ha scosso la comunità degli utenti iOS e iPadOS.

Con il rilascio del nuovo aggiornamento per iOS 18.0.1 e iPadOS 18.0.1, Apple ha messo in guardia i suoi utenti su una vulnerabilità potenzialmente pericolosa che potrebbe compromettere la sicurezza delle password salvate sui loro dispositivi. La questione è particolarmente delicata poiché coinvolge le funzionalità di accessibilità, sollevando preoccupazioni su come le password potrebbero essere esposte in modo inaspettato.

La vulnerabilità, identificata con il codice CVE-2024-44204, è stata descritta come un “problema logico” che è stato risolto grazie a una migliore convalida. Anche se Apple non ha fornito molti dettagli, l’ipotesi più accreditata è che il problema possa risiedere nella funzionalità VoiceOver, un lettore di schermo integrato nei dispositivi Apple che può leggere ad alta voce l’output del dispositivo. In combinazione con l’applicazione Passwords introdotta con iOS 18 e iPadOS 18, esiste la possibilità che le password memorizzate possano essere lette ad alta voce in determinate circostanze, compromettendo così la loro riservatezza.

Dispositivi a rischio

Il problema riguarda una vasta gamma di dispositivi, tra cui iPhone XS e successivi, iPad Pro da 11 e 12,9 pollici di varie generazioni, iPad Air di terza generazione e successivi, e iPad mini di quinta generazione e successivi. Questo significa che un numero considerevole di utenti potrebbe essere a rischio, rendendo ancora più urgente l’adozione dell’aggiornamento di sicurezza.

Le password hanno sempre rappresentato un punto debole nella sicurezza digitale. Molti utenti tendono infatti a utilizzare password deboli o a mantenere quelle predefinite, esponendosi così a rischi di sicurezza. L’invito di Apple a verificare e aggiornare le proprie impostazioni di sicurezza arriva come un monito per tutti gli utenti a prendere sul serio la protezione delle proprie informazioni personali. Oltre all’aggiornamento del software, Apple consiglia di utilizzare metodi di autenticazione più robusti come le passphrase, i dati biometrici e l’autenticazione a due fattori (MFA), che aggiungono un ulteriore livello di sicurezza.

La tempestività del rilascio dell’aggiornamento da parte di Apple sottolinea l’importanza di mantenere i dispositivi aggiornati per proteggersi da eventuali vulnerabilità. Tuttavia, la mancanza di dettagli specifici sulla natura del problema ha portato a una diffusa speculazione tra esperti e utenti. Non sapere esattamente come la vulnerabilità potrebbe essere sfruttata lascia spazio a incertezze e timori tra gli utenti, che devono basarsi solo sulle informazioni fornite da Apple.

Innovazioni future e sicurezza delle password

Nel frattempo, Apple continua a lavorare su nuove tecnologie che potrebbero migliorare ulteriormente la sicurezza dei suoi dispositivi. Si parla, ad esempio, di occhiali AR intelligenti con tecnologia microLED, previsti per il 2026, che potrebbero rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i dispositivi e gestiamo le nostre informazioni personali. Tuttavia, fino a quando queste innovazioni non diventeranno una realtà, la sicurezza delle password rimane una priorità fondamentale.