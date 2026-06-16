Tragedia in volo: Aereo bombardiere B-52 americano si schianta dopo il decollo, nessun sopravvissuto

Un’enorme colonna di fumo nero si è alzata improvvisa nel cielo limpido del deserto del Mojave, spezzando la quiete di quella terra arida. Un B-52 Stratofortress è caduto pochi minuti dopo il decollo dalla base aerea di Edwards, trasformando l’asfalto in una distesa di rottami fumanti. Chi si trovava lì ha udito prima un boato fragoroso, poi un silenzio irreale, quello che solo la vastità del deserto sa custodire. Intanto, le autorità militari hanno chiuso il traffico aereo in zona e si sono subito messi al lavoro per soccorrere eventuali superstiti e avviare le indagini.

Cosa è successo al B-52 Stratofortress

Il B-52, uno dei bombardieri strategici più noti dell’aeronautica americana, è protagonista da decenni di missioni di deterrenza e operazioni a lungo raggio. Oggi, 12 giugno 2024, uno di questi aerei è decollato dalla base Edwards, storica struttura militare nel cuore del deserto californiano. Ma pochi minuti dopo il via, qualcosa è andato storto: il velivolo ha perso quota rapidamente ed è finito rovinosamente al suolo.

Al momento le cause non sono chiare. I primi rilievi indicano un possibile guasto ai motori o ai comandi di volo, ma gli investigatori non escludono nulla. Nonostante la robustezza e i continui controlli, il B-52 non è immune da problemi. Gli esperti stanno analizzando i dati dei registratori di volo e raccogliendo testimonianze dal personale di terra per ricostruire ogni passaggio prima del disastro.

Soccorsi in azione e danni all’ambiente del Mojave

Sul posto sono subito arrivate le squadre di emergenza della base Edwards insieme a vigili del fuoco, medici e artificieri, vista la possibile pericolosità del carico. Per fortuna, l’impatto e il terreno duro sembrano aver evitato incendi estesi o contaminazioni fuori dall’area del crash.

Il Mojave è un ecosistema delicato, con specie vegetali e animali particolari. L’incidente ha causato una forte sollecitazione all’ambiente circostante. Militari e agenti civili stanno ora coordinando le operazioni di bonifica, controllando eventuali perdite di carburante o sostanze tossiche. Per precauzione sono state chiuse alcune strade e sospeso il traffico aereo nei dintorni, almeno fino a nuovo ordine.

Reazioni ufficiali e storia degli incidenti con i B-52

La US Air Force ha diffuso una nota che conferma l’incidente e assicura che le indagini sono in corso con la massima urgenza. Viene garantita piena collaborazione con enti civili e ambientali per contenere le conseguenze. Il B-52 è un simbolo della strategia militare americana, ma la sua lunga carriera – i primi modelli risalgono agli anni ’50 – comporta sfide continue per mantenerlo efficiente e sicuro.

Nel corso degli anni, non sono mancati incidenti con questi bombardieri, alcuni gravi, altri risolti in tempo grazie a procedure d’emergenza efficaci. Ogni incidente riporta l’attenzione sulla necessità di sicurezza e formazione costanti, oltre a sollevare interrogativi sull’uso di macchine così datate. Questo episodio in California si inserisce proprio in questo quadro complesso, con l’aeronautica impegnata a capire cosa è successo e a ridurre i rischi nelle operazioni in ambienti difficili come il Mojave.

Le operazioni di messa in sicurezza e le analisi continueranno nelle prossime ore. Il personale tecnico valuterà se aggiornare protocolli di volo o di manutenzione per i B-52 ancora in servizio. Nel frattempo, quel fumo nero che si è alzato nel cielo californiano rimane un monito chiaro sull’arida distesa del Mojave.