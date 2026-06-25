Gruppo Mangia’s lancia piano investimenti da 180 milioni per rilanciare turismo e hotel in Italia

Il turismo siciliano si prepara a una svolta. Il Gruppo Mangia’s ha deciso di investire 180 milioni di euro entro il 2027, un piano ambizioso che riguarda hotel e resort storici dell’isola. Nomi come Pollina Resort, Grand Hotel et Des Palmes e la società capogruppo Aeroviaggi saranno al centro di un grande rilancio. L’obiettivo? “Riprendere terreno in un mercato sempre più competitivo, puntando su strutture rinnovate e un’offerta di alta qualità.” Una scommessa che potrebbe cambiare volto all’ospitalità siciliana nei prossimi anni.

Un piano da 180 milioni: dove andranno i soldi

Il progetto del Gruppo Mangia’s non è solo una rinfrescata agli ambienti. Parliamo di un intervento a tutto campo che coinvolgerà ristrutturazioni, ammodernamenti e innovazioni tecnologiche. Dalle camere ai servizi comuni, passando per la sostenibilità e l’efficienza energetica, tutto sarà rivisto. L’idea è di alzare l’asticella dell’accoglienza, creando spazi più funzionali e attrattivi.

Le strutture coinvolte, già ben conosciute nel panorama siciliano, saranno rilanciate per attirare una clientela di fascia medio-alta. Non solo camere, ma anche servizi accessori come spa, ristoranti e centri congressi riceveranno un’attenzione particolare, per offrire un’esperienza completa e di qualità.

Pollina Resort: un restyling che guarda al futuro

Pollina Resort è una delle scommesse più importanti del gruppo. Situato in una zona strategica dell’isola, il resort sarà completamente rinnovato. Le camere e le suite verranno ammodernate, mentre gli spazi comuni diventeranno più accoglienti e funzionali. Spazio anche al verde e alle piscine, per migliorare l’offerta complessiva.

Il progetto punta a modernizzare la struttura senza perdere quel legame con la tradizione siciliana che la rende unica. Grande attenzione sarà data ai servizi per il benessere, elemento chiave per conquistare una clientela sempre più esigente. Pollina Resort diventa così uno dei pilastri del piano, con investimenti mirati a trasformarlo in una destinazione di alto livello.

Grand Hotel et Des Palmes: recuperare un’icona palermitana

Il Grand Hotel et Des Palmes, storico albergo di Palermo, sarà oggetto di un restauro che punta a valorizzare il suo patrimonio architettonico e culturale. Il piano prevede il rifacimento degli interni, l’aggiornamento degli impianti e l’adeguamento agli standard degli hotel di lusso. L’obiettivo è riportare l’hotel ai fasti di un tempo, con un mix di tradizione e innovazione.

Il gruppo vuole anche aumentare la capacità ricettiva e migliorare l’efficienza energetica con tecnologie all’avanguardia. I servizi di accoglienza e le aree per eventi saranno potenziati, per fare del Grand Hotel un punto di riferimento sia per il turismo d’affari che per quello culturale a Palermo. Un investimento importante per rafforzare il ruolo dell’hotel nel panorama cittadino.

Aeroviaggi: il motore del gruppo

Aeroviaggi, la società capogruppo del Gruppo Mangia’s, avrà un ruolo centrale in questa operazione. Non solo coordinerà gli investimenti, ma si occuperà anche di marketing e vendite, puntando a espandere la quota di mercato in Italia e all’estero.

Il lavoro sarà incentrato sull’ampliamento delle reti di distribuzione e sulla promozione delle destinazioni gestite dal gruppo, sfruttando al massimo le potenzialità della Sicilia. Si creeranno nuove collaborazioni con operatori turistici e agenzie di viaggio per rendere più efficaci le strategie commerciali. Aeroviaggi sarà la chiave per integrare e far crescere tutto il gruppo in modo coerente e sostenibile.

Cosa cambia per il turismo siciliano

Questo piano arriva in un momento delicato per il turismo in Sicilia, che ha bisogno di ritrovare slancio dopo gli ultimi anni difficili. Puntare su strutture consolidate ma strategiche può dare una spinta importante all’economia locale, con effetti positivi anche sull’occupazione e sull’indotto.

L’attenzione all’innovazione e alla sostenibilità risponde a una domanda turistica che cambia, sempre più orientata verso esperienze di qualità e consapevoli. Gli investimenti in tecnologia e servizi saranno fondamentali per attrarre mercati affidabili e in crescita, guardando al medio termine.

Il rilancio di Pollina Resort, il restauro del Grand Hotel et Des Palmes e il ruolo strategico di Aeroviaggi disegnano un quadro di trasformazione profonda per il settore alberghiero siciliano. Con risorse importanti e una strategia che unisce tradizione e innovazione, il Gruppo Mangia’s punta a cambiare il volto dell’accoglienza sull’isola.