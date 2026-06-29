Laura Ravetto attacca Salvini: “È lui il vero traditore” e rilancia la remigrazione come soluzione per le carceri

«Sta favorendo la sinistra». Parole nette, senza giri di parole, quelle pronunciate da Laura Ravetto, deputata di Futuro Nazionale, contro Roberto Vannacci, ex generale e figura influente nel centrodestra. Lo scontro si consuma proprio dentro la maggioranza che sostiene il governo Meloni, un terreno che sembrava solido e invece mostra crepe profonde. Non si tratta di un semplice disaccordo: Ravetto punta il dito contro Vannacci, accusandolo di manovrare dietro le quinte per indebolire la coalizione e aprire la strada a un possibile ritorno della sinistra. In un momento già teso, queste accuse rischiano di far esplodere un conflitto che potrebbe ridisegnare gli equilibri interni.

Ravetto rovescia il tavolo: non è Vannacci il problema, ma chi lo accusa

Laura Ravetto si ritrova al centro di una polemica che scuote il governo di Giorgia Meloni. Il fronte si spacca su chi abbia davvero la responsabilità della crisi politica in corso. Mentre l’esecutivo e alcune sue voci critiche puntano il dito contro Vannacci, la deputata di Futuro Nazionale prende le difese dell’ex generale e spiega che a essere preoccupato dovrebbe essere lui, visto che teme le scelte della maggioranza e cerca di minarne la stabilità dall’interno. Secondo Ravetto, Vannacci avrebbe interesse a far spazio alla sinistra, considerandola l’unica alternativa in grado di vincere. Una ricostruzione che capovolge il racconto ufficiale e rivela tensioni ben più profonde della semplice contrapposizione politica.

Le parole di Ravetto tracciano una linea netta: non si tratta solo di divergenze ideologiche, ma di una vera e propria strategia interna che potrebbe mettere a rischio l’unità del centrodestra. La deputata denuncia un tentativo di sottrarre al popolo conservatore la possibilità di governare, indicando Vannacci come il punto di riferimento di un disegno che favorirebbe le forze opposte. Le sue dichiarazioni aprono così un nuovo fronte di discussione sulla tenuta della maggioranza.

Centrodestra in bilico: le tensioni interne mettono a rischio la tenuta della coalizione

Le accuse reciproche tra Laura Ravetto e Roberto Vannacci lasciano il segno sul futuro del centrodestra italiano. Un’area politica che negli ultimi mesi aveva già mostrato crepe evidenti, tra divergenze di idee e lotte per la leadership. Ora, con l’intervento di Ravetto, lo scontro si fa interno, e non più solo tra avversari politici.

Questo scenario rischia di complicare ancora di più le trattative e le decisioni all’interno del governo Meloni, soprattutto su temi caldi come economia, sicurezza e politica estera. Le tensioni potrebbero indebolire la capacità di governare e compromettere la fiducia degli elettori nelle forze conservatrici. In questo contesto, il ruolo di Matteo Salvini, leader della Lega, diventa cruciale: chiamato a fare da mediatore tra posizioni spesso contrapposte, deve lavorare per tenere unito il campo.

Il futuro del centrodestra appare quindi segnato da una fase di grande instabilità. L’intervento di Laura Ravetto rappresenta un punto di svolta nelle dinamiche interne, sollevando nuovi interrogativi sulle alleanze e sulle strategie da mettere in campo per rafforzare la coalizione e consolidare il potere, in vista delle prossime elezioni e delle sfide della gestione del governo.