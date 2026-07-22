Mario Roggero pestato e rapinato nel 2015: le drammatiche immagini dell’assalto alla gioielleria di Grinzane Cavour

Nel 2015, Mario Roggero fu brutalmente aggredito durante una rapina nel suo negozio di Grinzane Cavour. Quella notte segnò una svolta nella vita del gioielliere, oggi 72enne, il cui passato è intriso di violenza e tensioni crescenti. Anni dopo, si è trovato al centro di un dramma ancora più oscuro: condannato per aver ucciso due uomini che, secondo le ricostruzioni, stavano tentando un nuovo assalto nel suo negozio. Dietro questa vicenda si nasconde una lunga scia di sofferenza e reazioni estreme, in un piccolo paese dove la paura e l’insicurezza pesano come un’ombra costante.

La rapina del 2015: un colpo che lascia il segno

Grinzane Cavour, 2015. Quella che doveva essere una giornata come tante si trasforma in un incubo per Roggero. Due malviventi irrompono nel suo negozio di gioielli e lo aggrediscono con violenza inaudita. L’uomo, allora già avanti con gli anni, subisce un pestaggio che gli lascia ferite profonde, non solo sul corpo ma anche nell’anima. Le forze dell’ordine arrivano solo dopo la fuga dei ladri, che portano via un bottino prezioso. Ma il danno più grande è quello invisibile: la paura, l’insicurezza che da quel giorno diventano compagne quotidiane.

Quel furto non è solo un colpo alla sua attività, ma un attacco diretto alla sua vita e alla sua serenità. Nei mesi a venire, Roggero vive nel timore costante di un nuovo assalto. Il negozio, punto di riferimento per tutta la comunità, si trasforma in un simbolo di vulnerabilità. Le telecamere di sorveglianza installate dopo la rapina e i frequenti contatti con la polizia raccontano il clima di tensione che si respira in quel piccolo angolo di Cuneo.

La seconda rapina finisce nel sangue: condanna definitiva

Gli anni passano, ma il passato non si dimentica. Nel 2023, in una sera d’ottobre, la storia di Roggero torna a far parlare di sé, questa volta con un epilogo tragico. Due uomini, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, tentano un nuovo colpo nel negozio. Il gioielliere, consapevole dei rischi, reagisce con forza. Ne scaturisce una colluttazione che si conclude con la morte dei due aggressori.

Il processo si chiude rapidamente con una condanna definitiva per omicidio. Gli avvocati della difesa puntano tutto sulla legittima difesa, ricordando le aggressioni subite in passato. Il caso scuote media locali e nazionali, aprendo un dibattito acceso sul confine tra diritto alla difesa personale e violenza urbana. Roggero, messo alle strette, ha scelto di difendere la sua vita e il suo lavoro con ogni mezzo. Dietro le aule del tribunale emerge una vicenda fatta di paura, dolore e scelte estreme.

Grinzane Cavour tra paura e sfiducia: il peso di una comunità ferita

La piccola Grinzane Cavour fatica a voltare pagina. Gli episodi di violenza hanno lasciato un segno profondo, trasformando la paura di furti e aggressioni in sfiducia verso le istituzioni, giudicate lente a garantire la sicurezza. I negozianti raccontano di un’escalation nelle misure di protezione: allarmi più sofisticati, telecamere ovunque, controlli costanti.

Le autorità hanno risposto con più pattugliamenti e incontri pubblici dedicati alla criminalità, ma la morte causata dall’ultima aggressione pesa come un macigno. Oltre al dolore per le vittime, la vicenda mette a confronto due diritti fondamentali: quello alla sicurezza e quello alla vita. In paese si dibatte spesso su dove si trovi il limite tra difesa legittima e uso eccessivo della forza.

Il caso di Roggero è uno specchio delle difficoltà che molte realtà italiane simili stanno affrontando, dove piccole attività diventano bersaglio facile e i cittadini si sentono costretti a difendersi da soli. Le conseguenze non riguardano solo un singolo uomo, ma tutta una comunità che deve imparare a convivere con la paura.

# Mario Roggero, una vita segnata dalla violenza dietro al bancone

Dietro la vetrina di un negozio di preziosi si nasconde una storia di resistenza e tragedia. Mario Roggero, a 72 anni, ha vissuto in prima persona un percorso segnato da aggressioni che hanno sconvolto non solo la sua vita privata, ma anche quella della comunità di Grinzane Cavour. Dall’aggressione violenta del 2015 fino alla condanna per omicidio, ogni tappa racconta un pezzo di una realtà difficile da affrontare senza lasciare cicatrici. Una vicenda che spinge a riflettere sul valore della vita e sulla complessità di rispondere alla violenza con le armi della legge, quando la paura è reale.