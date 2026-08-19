Tragedia in mare: famiglia italiana annega salvando la bambina intrappolata in una rete da pesca

Quel pomeriggio a Shoreham sembrava normale, quasi banale. Una famiglia di quattro persone si godeva il mare, quando improvvisamente le onde hanno preso il sopravvento. Tre di loro — un uomo, sua moglie e la figlia maggiore — sono stati inghiottiti dall’acqua, senza scampo. L’unica a restare a galla è una bambina più piccola, ora in lotta per la vita in ospedale. I soccorsi sono arrivati in fretta, ma il destino si è mostrato impietoso. Ora le autorità cercano di capire cosa sia davvero successo su quella spiaggia del West Sussex.

Onde traditrici e soccorsi tempestivi

Sabato pomeriggio, al largo di Shoreham-by-Sea, è scattato l’allarme. Alcuni testimoni hanno visto la famiglia in difficoltà, lottare contro una corrente improvvisa e violenta. Il mare, in quel momento, era particolarmente agitato e ha inghiottito i quattro. Nonostante i disperati tentativi di tornare a riva, la corrente li ha trascinati via.

La guardia costiera, i vigili del fuoco e i medici sono arrivati subito sul posto. Hanno usato gommoni e imbarcazioni veloci per recuperare le persone in acqua. Purtroppo, l’uomo, la moglie e la figlia maggiore sono stati ritrovati senza vita. La bimba più piccola invece è stata salvata, ma le sue condizioni sono gravi. È stata portata d’urgenza all’ospedale locale, dove è entrata in terapia intensiva.

Bambina in lotta per la vita, medici al lavoro

La piccola, tra i 5 e i 7 anni, è ricoverata all’ospedale di Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust. Gli ultimi aggiornamenti parlano di uno stato critico ma stabile. I medici la tengono sotto stretto controllo, soprattutto per problemi respiratori e neurologici. Fin dal primo soccorso le è stato dato supporto vitale e ossigeno.

Il suo quadro clinico è il risultato di un lungo tempo trascorso immersa nell’acqua fredda e probabilmente dell’inalazione di liquidi. Gli specialisti hanno subito attivato tutte le procedure d’emergenza per evitare danni irreversibili al cervello. Nei prossimi giorni si attendono nuovi aggiornamenti. Intanto, la comunità locale si è stretta attorno alla famiglia, con molti che si sono recati in ospedale a portare conforto.

Indagini in corso: cosa è successo davvero?

Le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta per capire esattamente come siano andate le cose. Si stanno raccogliendo filmati, testimonianze di chi era in spiaggia e di chi ha assistito alla scena. Polizia marittima e guardia costiera lavorano insieme per stabilire se la famiglia sia stata colta di sorpresa da un cambiamento improvviso nelle condizioni del mare o se ci siano altre responsabilità, come la mancanza di segnali di pericolo o dispositivi di sicurezza.

Le correnti nel West Sussex sono note per essere insidiose, soprattutto in primavera e in estate. In passato ci sono già stati altri episodi, anche se meno gravi. Le autorità hanno lanciato un appello a chi frequenta quelle acque: prestare sempre attenzione e non avventurarsi in zone non presidiate da bagnini o mezzi di soccorso. Esperti ambientali e oceanografi sono al lavoro per monitorare le correnti e proporre sistemi di allarme più efficaci.

La comunità di Shoreham sotto shock

L’intera comunità di Shoreham è scossa per la tragedia. Cittadini, operatori turistici e servizi pubblici hanno espresso il loro cordoglio e la vicinanza alla famiglia colpita. Le scuole hanno organizzato momenti di riflessione e supporto psicologico per gli studenti che conoscevano la famiglia o sono stati toccati dall’accaduto. L’amministrazione locale ha annunciato che intensificherà la sorveglianza lungo la costa, con più cartelli di avviso e un maggior numero di pattuglie.

Anche le associazioni di volontariato hanno avviato campagne informative sui rischi legati alle correnti marine e su come comportarsi in caso di emergenza. La tragedia ha riacceso il dibattito nei media locali sull’importanza di una maggiore consapevolezza e prevenzione. Tutti guardano ora a un impegno comune tra istituzioni e cittadini per evitare che simili incidenti si ripetano.