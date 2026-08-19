Impatto sulla Luna: il razzo SpaceX crea un cratere a 8.700 km/h, le immagini NASA svelano il nuovo cratere lunare

Il 4 marzo 2023, un evento insolito ha lasciato un’impronta sulla superficie lunare. La sonda Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA ha immortalato un cratere appena formato, creato dall’impatto dello stadio superiore del razzo Falcon 9 di SpaceX. A quasi 8.700 chilometri orari, quel pezzo di tecnologia ha colpito la Luna, scavando un solco largo 18 metri e profondo quasi tre. Le immagini nitide raccolte dall’orbiter offrono ora uno sguardo ravvicinato su questo impatto singolare, un capitolo nuovo e curioso nella storia dell’esplorazione spaziale.

L’impatto del Falcon 9: un cratere che racconta una storia

Quando lo stadio superiore del Falcon 9 si è schiantato sulla superficie lunare, ha lasciato una traccia ben definita. A 8.700 km/h, la velocità dell’impatto ha sprigionato energia sufficiente a cambiare il paesaggio lunare in quel punto. Il cratere, ampio circa 18 metri e profondo meno di tre, offre ai ricercatori un’occasione rara per capire come corpi artificiali influenzano il suolo del nostro satellite.

Studiare questo cratere significa anche capire come il terreno lunare reagisce a urti improvvisi. La sua composizione e la risposta alle alte velocità determinano la forma e la dimensione del segno lasciato. La missione LRO, che ha il compito di mappare la geologia della Luna, ha quindi documentato un esperimento “dal vivo”, diverso dagli impatti naturali causati dai meteoriti.

Immagini NASA, una miniera per la scienza lunare

Le fotografie scattate dalla sonda sono un tesoro per chi studia la geologia planetaria e gli impatti sulle superfici extraterrestri. Grazie a questi dati, gli scienziati possono perfezionare i modelli che spiegano come si formano e si evolvono i crateri lunari. Avere un esempio di impatto causato da un oggetto di massa e velocità note è un punto di riferimento raro.

Questi dati aiutano anche a interpretare crateri misteriosi osservati in passato e a pianificare future missioni sulla Luna, cercando di ridurre i danni causati da oggetti in caduta, volontaria o accidentale. LRO, in orbita dal 2010, ha già studiato gli effetti delle radiazioni solari e la presenza di ghiaccio in alcune zone. Ora, con queste immagini, il quadro della dinamica lunare si fa più chiaro.

Cosa cambia per il futuro delle missioni lunari

Il cratere lasciato dallo stadio Falcon 9 sottolinea l’urgenza di una gestione più attenta dei detriti spaziali intorno alla Luna. Con il numero di missioni, sia private che pubbliche, in aumento, il rischio che detriti incontrollati danneggino infrastrutture o compromettano studi scientifici diventa sempre più serio.

Conoscere gli effetti di questi impatti aiuta a definire procedure di sicurezza e a pianificare meglio le operazioni future. Sapere come e dove lasciare cadere parti di razzi o altri componenti in orbita può prevenire problemi. Inoltre, questi dati sono fondamentali per creare standard internazionali che garantiscano la sostenibilità delle attività nello spazio vicino alla Luna.

Le immagini inviate dalla LRO sono un richiamo chiaro: gestire con cura i veicoli spaziali oltre la Terra non è più un’opzione, ma una necessità. In un’epoca in cui la Luna torna al centro dell’attenzione, sviluppare tecnologie per monitorare e controllare le orbite è fondamentale.