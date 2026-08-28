Nepal e Tibet devastati: 469 morti e tre italiani dispersi, allarme nuove inondazioni

Il fiume Koshi ha rotto gli argini, inghiottendo interi villaggi in una furia d’acqua e fango. Sono almeno 469 i morti accertati finora in Nepal, un bilancio che cresce di ora in ora. Mercoledì, le piogge incessanti hanno scatenato inondazioni devastanti, cancellando strade, case e speranze. I soccorritori scavano senza sosta tra macerie e detriti, alla ricerca di chi può ancora essere salvato. La conta delle vittime è solo l’inizio di un dramma che si estende ben oltre il disastro naturale.

Un bilancio che non smette di crescere: l’impegno delle autorità sul campo

Le forze dell’ordine nepalesi hanno aggiornato i dati alle prime ore del 28 giugno 2024, confermando 469 morti. Solo poche settimane fa la zona era stata messa in guardia da allerte meteo, ma nessuno si aspettava una devastazione così vasta. Nei centri sanitari della regione si affollano feriti e dispersi, mentre squadre di soccorso scavano senza sosta per recuperare corpi e cercare chi manca all’appello.

Il governo ha messo in campo l’esercito e la protezione civile, con mezzi pesanti e cani da ricerca, ma le condizioni sono difficili. Le aree più colpite, soprattutto quelle montane e vicino al confine con la Cina, restano isolate e sommerse dal fango. La pioggia, che non dà tregua, fa temere nuove frane e allagamenti, rallentando ancora di più gli interventi.

Piogge eccezionali e un terreno fragile: il mix che ha scatenato l’alluvione

La zona colpita è nota per la sua delicatezza geologica. Le piogge monsoniche di quest’anno hanno superato di gran lunga la media stagionale, provocando smottamenti e piene improvvise. I meteorologi locali parlano di oltre 300 millimetri di pioggia caduti in poche ore, saturando il terreno e facendo tracimare i corsi d’acqua.

Il Nepal, stretto tra le montagne e confinante a nord con la Cina, vede i suoi torrenti trasformarsi in fiumi impetuosi durante eventi così intensi. Il fango, gli alberi sradicati e i detriti hanno travolto villaggi spesso isolati, dove le interruzioni di corrente e la mancanza di comunicazioni hanno complicato ulteriormente la gestione dell’emergenza.

Confine con la Cina: case distrutte, strade interrotte e comunità isolate

La popolazione locale è stata colpita duramente. Centinaia di abitazioni sono state rase al suolo o gravemente danneggiate, lasciando migliaia di persone senza un tetto. Le infrastrutture, come ponti e strade principali, sono state compromesse al punto da isolare intere aree, rallentando i soccorsi e costringendo a cercare percorsi alternativi per raggiungere i più colpiti.

Non è solo un dramma umano: anche l’agricoltura locale ha subito un duro colpo, con coltivazioni sommerse o distrutte e mezzi di sostentamento andati persi in poche ore. Le scuole e gli edifici pubblici sono chiusi, e la popolazione cerca di organizzarsi da sola per far fronte alle necessità più immediate: acqua potabile, cibo, un minimo di sicurezza.

Soccorsi in azione e la solidarietà che si muove oltre i confini

Le operazioni di soccorso sono scattate subito dopo la piena. L’esercito nepalesi ha schierato uomini e mezzi nelle zone più devastate, con squadre specializzate nella ricerca di dispersi e operatori sanitari per assistere i feriti. Anche i volontari si sono mobilitati, portando aiuto e competenze dove serve.

La comunità internazionale osserva con attenzione e comincia a muoversi. Alcuni Paesi hanno già offerto supporto logistico e materiali di emergenza. Le organizzazioni umanitarie si stanno organizzando per fornire aiuti concreti, mentre i governi della regione valutano l’invio di squadre di emergenza per dare una mano. Nel frattempo, il Nepal si trova ad affrontare una delle crisi più difficili degli ultimi anni, in una lotta contro il tempo per limitare i danni e salvare quante più vite possibile.