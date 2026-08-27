Sandra Ligas e Maria Carta: “Memorie della musica”, il dialogo generazionale dal 28 agosto

Il mare è il mio respiro, la mia voce, cantava Maria Carta nel ’93, in un brano che è diventato un piccolo tesoro della musica sarda. Ora, a distanza di trentun anni, quella stessa melodia torna a vibrare, grazie a una nuova interpretazione che unisce la sua voce, indelebile e profonda, a quella di Sandra Ligas.

Il progetto, in uscita il 28 agosto 2024, non è solo un omaggio: è un dialogo fra epoche diverse, un ponte tra passato e presente. Chi ha amato Maria Carta attende con ansia di scoprire come le sue note si fonderanno con la timbrica intensa di Sandra, capace di dare nuova vita a un patrimonio sonoro che sembra respirare ancora oggi. Non è soltanto per gli appassionati di musica tradizionale, ma per chiunque cerchi un’autenticità che attraversa il tempo senza perdere forza.

Un progetto nato per non dimenticare

L’idea alla base è chiara: rinnovare e celebrare un patrimonio musicale che rischiava di finire nel dimenticatoio. Il brano scelto ha una storia importante. Pubblicato nel 1993, è diventato un simbolo della cultura e della musica sarda. Affiancare la voce di Sandra Ligas a quella di Maria Carta significa dare valore artistico e culturale, unire due timbri diversi ma perfettamente complementari che raccontano una storia comune.

Sandra Ligas ha detto più volte che questo pezzo è un omaggio non solo alla musica, ma anche alla memoria di Maria Carta. Ha lavorato con cura per rispettare ogni sfumatura originale, senza stravolgerne l’anima. Il risultato è frutto di una ricerca attenta e di un profondo rispetto per le radici.

La voce di Maria Carta torna a brillare

La nuova versione del brano è stata restaurata con tecniche moderne. La voce di Maria Carta, registrata trent’anni fa, è stata trattata digitalmente per mantenere intatta tutta la sua forza emotiva, senza perdere la naturalezza. Il risultato è un’intesa perfetta con la vocalità di Sandra Ligas, che arricchisce l’arrangiamento con un’interpretazione contemporanea ma fedele all’originale.

Gli arrangiamenti sono un equilibrio tra tradizione e innovazione. Strumenti acustici tipici della musica sarda si mescolano a tocchi sonori più moderni, regalando al brano nuove sfumature. La scelta di non stravolgere troppo il patrimonio sonoro ha mantenuto vivo il legame con le radici, pur presentando un’opera fresca e attuale.

Un messaggio forte per la musica sarda di oggi

Questo rilancio va oltre il semplice ascolto. È un gesto di valorizzazione della cultura sarda, un invito a riscoprire tesori nascosti e a ritrovare il senso di appartenenza attraverso la musica. La collaborazione tra Sandra Ligas e Maria Carta dimostra come la tradizione possa rinnovarsi senza perdere la sua autenticità.

Intorno all’uscita si stanno muovendo eventi e manifestazioni che attirano l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Questo lavoro ha un impatto importante sull’identità musicale regionale, promuovendo un dialogo fra passato e presente. Un messaggio chiaro che mette sotto i riflettori il patrimonio culturale sardo, non solo in Italia ma anche all’estero.

Uscita e modalità di ascolto

Il progetto sarà disponibile da domani, venerdì 28 agosto 2024, in formato digitale su tutte le principali piattaforme di streaming. È prevista anche una tiratura limitata in versione fisica, pensata per collezionisti e amanti della musica tradizionale. L’obiettivo è raggiungere sia il pubblico sardo sia un’audience più ampia.

Parallelamente all’uscita, sono in programma eventi e concerti per ascoltare dal vivo la nuova versione di questo brano simbolico. Sandra Ligas e altri musicisti coinvolti saranno protagonisti di queste serate, che puntano a valorizzare non solo il singolo pezzo, ma tutto il percorso culturale dietro questa collaborazione.

Le prime reazioni sui social e nelle community di fan mostrano una grande curiosità. Il progetto si annuncia come uno dei momenti più importanti della stagione musicale 2024 nel panorama tradizionale e folk.