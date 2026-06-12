Genoa lancia la nuova collezione mare: teli e costumi per veri tifosi in spiaggia

Il mare d’estate si tinge di rossoblù. Lo store ufficiale del Genoa ha appena lanciato la nuova collezione estiva, pensata per chi non vuole staccarsi dalla propria squadra nemmeno in vacanza. Teli mare e costumi da bagno personalizzati, con i colori storici del club, diventano così protagonisti sulle spiagge. Non è solo merchandising, ma un vero e proprio modo di vivere la passione: il Genoa, il mare e Genova, un legame antico che si rinnova anche sotto il sole cocente.

La linea estiva del Genoa: teli e costumi che parlano di squadra

La collezione estate 2024 è interamente griffata Genoa, con grande cura per i dettagli. I teli mare, grandi e morbidi, sfoggiano il classico rosso e blu e il logo ben in vista. Sono fatti con materiali resistenti, pensati per durare e accompagnarti in tante giornate al sole. I costumi da bagno puntano su un taglio moderno e pratico, adatti sia alla spiaggia che alla piscina. Il design richiama lo stemma della squadra e include grafiche che richiamano l’identità del club. Questa collezione vuole celebrare l’appartenenza, trasformando ogni uscita estiva in un’occasione per tifare Genoa.

Dove comprare la collezione ufficiale: lo store vicino al Ferraris

Gli articoli della linea mare si trovano solo nello store ufficiale del Genoa a Genova, proprio vicino allo stadio Luigi Ferraris. Un punto vendita comodo da raggiungere per chi abita in città e per chi viene da fuori. Qui si può comprare direttamente o ordinare online, con spedizioni veloci in tutta Italia. Nei giorni di partita, il negozio resta aperto e spesso riserva promozioni speciali per abbonati e possessori di biglietti. L’obiettivo è rafforzare il legame tra club e comunità, con novità stagionali e una selezione di prodotti che si rinnova ogni anno.

Più di una collezione: un pezzo di Genova sulla pelle

La nuova collezione estiva non è solo un’operazione commerciale. È un legame forte con la città, con la sua storia di porto e con la gente che vive di mare. Genova, da sempre città di navigatori e pescatori, trova in questi capi un modo per raccontare la sua identità sportiva e culturale. L’orgoglio locale e la passione per il Genoa, che da decenni accompagna la vita dei genovesi, si fanno visibili in ogni dettaglio. Il merchandising diventa così un simbolo tangibile di appartenenza, unisce chi è nato qui e chi segue il Grifone in tutta Italia. Colori, materiali e grafiche si intrecciano con la memoria di una città che guarda avanti senza dimenticare da dove viene.

Merchandising in crescita: cosa significa per il Genoa

L’arrivo della collezione mare è un passo avanti importante per il Genoa nel valorizzare il merchandising ufficiale. I tifosi hanno risposto bene, aprendo nuove possibilità di acquisto e allargando la gamma di prodotti legati alla squadra. Offrire articoli stagionali, con un mix di sport e lifestyle, aiuta a rafforzare il legame – sia commerciale che emotivo – tra club e tifosi. In futuro il Genoa potrebbe ampliare ancora queste linee, magari con collaborazioni locali e prodotti pensati su misura per chi segue il club ogni giorno. È una strategia che fa parte di un progetto più ampio, che punta a innovare e a coinvolgere un pubblico sempre più vario e attento.