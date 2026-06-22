Giorgia Meloni a sorpresa al raduno nazionale degli Alpini a Gemona: applausi e strette di mano dalla folla

Un passo dopo l’altro, Giorgia Meloni ha attraversato le strade di Gemona del Friuli, sorpresa tra la folla delle Penne Nere radunate per l’Adunata nazionale. Applausi e strette di mano dietro le transenne: la gente l’ha accolta con calore, riconoscendo in quella presenza un segno di vicinanza. Al suo fianco, il ministro Luca Ciriani e le autorità locali, uniti in un momento che va oltre la semplice celebrazione. Qui, in questa terra di confine, il cinquantenario del sisma non è solo una data sul calendario, ma un legame profondo con la storia degli Alpini e con la memoria collettiva di un popolo. L’aria era densa di rispetto e di ricordo, mentre ci si preparava alla cerimonia che ne ricorda il sacrificio e la rinascita.

I volti delle istituzioni all’Adunata del Triveneto

All’apertura dell’Adunata del Triveneto, accanto a Meloni e Ciriani, c’erano anche rappresentanti di spicco: l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, e il sindaco di Gemona, Roberto Revelant. La loro presenza non è stata formale o di facciata, ma un chiaro segnale del ruolo centrale che questa manifestazione riveste per la comunità locale. La scelta di Gemona come teatro dell’evento non è solo una questione logistica, ma ha un valore politico e culturale: richiama l’attenzione sulla necessità di coesione sociale, soprattutto in un momento che mescola festa e riflessione.

Questa collaborazione tra istituzioni nazionali e locali dà forza all’Adunata, trasformandola in un momento capace di unire generazioni diverse e di ricordare il valore del lavoro degli Alpini. La presenza delle autorità rafforza il messaggio di solidarietà e memoria, sottolineando che il legame tra gli Alpini e il territorio non si limita a una semplice parata, ma è un patrimonio vivo, fatto di esperienze e sacrifici che continuano a vivere grazie all’impegno di tutti.

Alpini e Friuli: un legame che resiste al tempo

A mettere in luce il peso storico di questa edizione è stata l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, portavoce del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. Zilli ha sottolineato come la presenza di migliaia di Alpini, non solo dal Triveneto ma da tutta Italia, rappresenti un motivo di orgoglio per Gemona, per il Friuli e per tutta la regione.

Il cuore di questa partecipazione è il ricordo del sisma del 1976, una ferita ancora viva nella memoria collettiva. Il fatto che l’Adunata si tenga proprio qui, nel cinquantesimo anniversario di quella tragedia, dimostra quanto il legame tra le Penne Nere e il Friuli Venezia Giulia sia saldo. Gli Alpini sono stati sempre al fianco di questa comunità nei momenti più difficili, diventando un simbolo di forza e solidarietà.

L’evento è anche un’occasione per rafforzare questa relazione, che continua nel quotidiano, ricordando che l’impegno degli Alpini non si è fermato alle prime fasi dell’emergenza, ma ha accompagnato passo dopo passo la ricostruzione.

Alpini, pilastri della rinascita friulana

Barbara Zilli ha ribadito il ruolo chiave degli Alpini nel dopo sisma: “Furono loro a dare un supporto decisivo nei momenti più drammatici dell’emergenza e a sostenere concretamente la ricostruzione”. Un riconoscimento che va oltre il valore simbolico dell’evento, mettendo in luce il contributo reale e tangibile della loro opera. La loro esperienza è stata fondamentale per guidare la regione nei momenti più duri, non solo come forza operativa, ma anche come punto di riferimento per la comunità.

La rinascita del Friuli, a cinquant’anni di distanza, è frutto di quel sostegno costante e della collaborazione tra comunità e forze dell’ordine. La ricostruzione non si è limitata alle macerie materiali, ma ha riguardato anche il tessuto sociale ed economico della regione. Quest’Adunata, dunque, diventa una celebrazione di questa rinascita e un invito a non dimenticare.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha accolto l’evento con grande partecipazione, riconoscendolo come un momento importante per la coesione del territorio. Gli auguri a tutti i partecipanti esprimono la speranza che questa Adunata sappia rinnovare il senso di appartenenza e mantenere vivo il ricordo di un passato che ancora oggi segna profondamente il presente.