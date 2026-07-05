Eugenia Roccella: il toccante messaggio di ringraziamento dopo l’incidente nel lago di Vico

Il lago di Vico si agita sotto il peso di un’angoscia che non vuole placarsi. Da sei giorni, squadre di soccorso scrutano le acque torbide, cercando un uomo scomparso dopo un tuffo improvviso. L’ultima volta che è stato visto risale al 27 giugno: da allora, solo silenzio e mistero. Nel frattempo, Eugenia Roccella, ministra della Famiglia e moglie dell’uomo scomparso, ha rotto il silenzio con un messaggio sui social. Parole cariche di emozione e gratitudine verso chi le ha offerto sostegno in un momento così difficile. Un gesto che racconta più di mille frasi, un segno di umanità in mezzo a tanto dolore.

Tecnologia all’avanguardia per scandagliare il lago

Le ricerche proseguono senza tregua, con l’impiego di strumenti sofisticati. Tra questi spicca un mezzo subacqueo sperimentale che ha intensificato le operazioni, cercando di superare l’ostacolo della scarsa visibilità nei fondali. La tecnologia fa la differenza: oltre al sonar Didson, capace di restituire immagini nitide anche in acque torbide, sono in campo droni per la sorveglianza dall’alto e sistemi avanzati di mappatura. Questi ultimi tracciano mappe dettagliate del fondale, aiutando i soccorritori a orientarsi e a individuare anomalie o indizi nascosti. Ogni dato raccolto viene analizzato con attenzione, nella speranza di trovare la minima traccia utile a indirizzare le ricerche.

La principale difficoltà resta la natura stessa del lago: acque fredde, profondità variabili, un fondo irregolare e fitte vegetazioni acquatiche che ostacolano le immersioni tradizionali. Tutto questo richiede un approccio lento, meticoloso e supportato dalla tecnologia. Il procedere a passo d’uomo testimonia quanto siano complesse e rischiose le operazioni in un ambiente naturale così mutevole. I soccorritori devono adattarsi continuamente alle condizioni di luce, corrente e temperatura, oltre a reggere la pressione emotiva della situazione.

Forze dell’ordine e sommozzatori: un coordinamento serrato

Sul lago di Vico lavorano insieme corpi diversi e specializzati. Ci sono i sommozzatori dei vigili del fuoco provenienti da varie regioni, con esperienza e resistenza sotto la superficie spesso ostile. Non mancano i nuclei subacquei di polizia, carabinieri e guardia di finanza, con competenze investigative e operative specifiche. Questa collaborazione multidisciplinare permette di coprire ogni angolo del lago e di adottare strategie diverse a seconda delle esigenze.

Parallelamente, le autorità hanno esteso le verifiche alle prese d’acqua dei depuratori vicini e a un affluente che alimenta il lago. Questi controlli servono a escludere ipotesi alternative o a scoprire tracce disperse fuori dal bacino principale. Il monitoraggio delle infrastrutture idriche è fondamentale per ricostruire i movimenti dell’acqua e degli eventuali oggetti finiti dentro, ma finora non ha portato a novità sul destino dell’uomo.

Nonostante l’impegno di uomini e tecnologie, il mistero resta fitto. Le ore scorrono, con loro la tensione e l’attesa. La determinazione non viene meno, ma la speranza aspetta risposte da un lago che, finora, si è lasciato scrutare con fatica.