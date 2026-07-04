Scoperto a Turuñuelo un carro di bronzo di 2.500 anni: unico per decorazioni e legami con antiche civiltà mediterranee

Un carro di bronzo, unico nel suo genere, è riemerso dal terreno di Casas del Turuñuelo, nel sud-ovest della Spagna. Gli archeologi non avevano mai visto nulla di simile nella Penisola Iberica. Accanto a questo gioiello di metallo, spuntano ceramiche greche e manufatti orientali, che raccontano storie di scambi lontani e connessioni sorprendenti.

Siamo nel V secolo a.C., nel cuore di Tartesso, una civiltà che si rivela molto più intrecciata con il Mediterraneo di quanto si pensasse. Non si trattava solo di vicinato geografico, ma di una rete complessa di rapporti economici e culturali, fatta di oggetti raffinati e tecniche avanzate. Questa scoperta cambia la prospettiva: Tartesso non era solo un punto sulla mappa, ma un crocevia pulsante di commerci e culture antiche.

Casas del Turuñuelo: un sito chiave per la cultura tartessica

Il sito di Casas del Turuñuelo, nella provincia di Badajoz, è noto da tempo per i suoi importanti reperti legati alla cultura tartessica. Ma la recente scoperta del carro in bronzo rappresenta qualcosa di davvero eccezionale per la Spagna e l’intera Penisola Iberica, sia per i materiali usati sia per la maestria tecnica dimostrata.

Oltre al carro, gli scavi hanno portato alla luce numerosi frammenti di ceramiche greche e manufatti orientali. Questi reperti non lasciano dubbi: c’erano contatti diretti con culture lontane, sia via mare che via terra, lungo rotte che portavano merci preziose e idee artistiche. Datati al V secolo a.C., questi reperti aiutano a ricostruire un quadro dettagliato delle relazioni internazionali di un’epoca poco documentata rispetto ad altre civiltà mediterranee.

Il carro, realizzato con tecniche avanzate di fusione del bronzo, non è solo un oggetto bello da vedere. Probabilmente era un simbolo di potere legato alle élite locali, forse usato in cerimonie o come parte di rituali funebri. Un pezzo che arricchisce la nostra comprensione delle tradizioni e della società tartessica.

Tartesso e il Mediterraneo: un crocevia di scambi e culture

La presenza di manufatti greci e orientali a Casas del Turuñuelo dimostra che Tartesso non era un mondo isolato. Al contrario, era inserito in un sistema commerciale vasto e complesso, fatto di scambi continui di merci, idee e forse anche persone.

Nel V secolo a.C., Tartesso si presenta come un punto d’incontro per mercanti provenienti da regioni lontane, dall’Asia Minore alle grandi città-stato greche. Questo flusso ha portato arricchimenti culturali e tecnologici, come confermano gli oggetti rinvenuti, e ha rafforzato la posizione di Tartesso nel panorama mediterraneo.

I rapporti con l’est del Mediterraneo includono anche scambi diplomatici e simbolici. Le ceramiche greche, ad esempio, non erano solo beni di consumo ma anche segnali di prestigio e oggetti rituali. La scoperta del carro e degli altri manufatti conferma quanto raccontano le fonti storiche sull’importanza di Tartesso nel commercio antico.

Continuare le ricerche e gli scavi a Casas del Turuñuelo potrebbe far emergere nuovi dettagli sulle strategie commerciali, sui tipi di oggetti scambiati e sulle relazioni tra le diverse civiltà coinvolte. Questo sito si conferma un tassello fondamentale per capire la storia antica della Penisola Iberica e i suoi legami con il mondo mediterraneo.