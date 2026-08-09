Roberto Vannacci su Futuro Nazionale: Accordi Elettorali a Ridosso e Candidatura a Sindaco di Milano in Arrivo

«La nostra attenzione è tutta per Futuro Nazionale», ha detto Roberto Vannacci dal palco del Caffè della Versiliana, a Marina di Pietrasanta. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi: il movimento punta dritto alle grandi città, con un occhio fisso all’Europa. Niente fretta, spiega Vannacci, perché i veri accordi si fanno solo all’ultimo momento, poco prima delle elezioni. Nel frattempo, il partito avanza con passo deciso. I numeri di un sondaggio televisivo recente sembrano confermare una crescita costante. Eppure, finora, nessuno ha bussato alla loro porta per parlare di alleanze. Anzi: qualcuno ha alzato muri e fatto richieste fuori dal mondo.

Futuro Nazionale punta alle grandi città: Milano, Bologna, Roma e Napoli

Futuro Nazionale ha scelto di scendere in campo ufficialmente nelle quattro metropoli più importanti: Milano, Bologna, Roma e Napoli. Vannacci ha confermato che correranno alle prossime amministrative senza alleanze pre-elettorali, anche se non esclude che si possa aprire un dialogo man mano che ci si avvicina al voto. A Milano il candidato sindaco è il generale di corpo d’armata dei carabinieri Carmelo Burgio, una figura istituzionale con un profilo importante e ben radicata nel territorio.

Burgio presenterà il suo programma il 18 agosto alle 17 in Galleria San Babila. Futuro Nazionale punta a raggiungere almeno il 15% dei consensi, con l’obiettivo di arrivare al ballottaggio contro il candidato di sinistra. La campagna sarà fatta di liste aperte, con persone selezionate e qualificate. Nella nota ufficiale si parla di un progetto che vuole riportare Milano “alla città della Madonnina, non dei maranza”, richiamando riferimenti politici e culturali che affondano le radici nel Futurismo, nel Fascismo e nelle figure di Craxi, Bossi e Berlusconi.

Questo approccio mostra la volontà di Futuro Nazionale di puntare su una campagna netta e ben organizzata, con un richiamo chiaro alle tradizioni identitarie e politiche della città, che resta un simbolo importante nel panorama nazionale. Il fatto che il candidato sia un generale con esperienza istituzionale dà peso alla proposta e mira a intercettare un elettorato attento a sicurezza e ordine pubblico.

Futuro Nazionale e l’Europa: critiche ma senza uscire dall’Unione

Vannacci non ha nascosto una posizione critica verso l’Unione Europea, ma ha chiarito che il partito non vuole uscire dall’Europa, bensì cambiarla dall’interno. Ha citato i recenti risultati elettorali in Sassonia-Anhalt, dove l’Alternative für Deutschland ha toccato il 41%, indicando un possibile modello di cambiamento attraverso la modifica dei trattati europei.

Futuro Nazionale fa parte del gruppo europeo Europa delle Nazioni Sovrane, che riunisce forze politiche nazionaliste e sovraniste. La priorità, secondo Vannacci, è rivedere il Patto di stabilità e rimettere in discussione il concetto di sovranità degli Stati, oggi troppo limitato da Bruxelles.

Il leader ha mostrato fiducia nel fatto che, dopo il successo di AfD in Germania e con l’eventuale elezione di Marine Le Pen in Francia, si stia formando un fronte europeo contrario all’attuale modello di Unione. Il sentimento comune è che l’Europa “inghiotta lentamente” gli Stati nazionali, un rischio da contrastare con nuove regole più giuste.

Non è un caso che Futuro Nazionale voglia portare avanti una posizione condivisa con altri partiti sovranisti, pur riconoscendo le differenze di ogni realtà nazionale. Ogni membro del gruppo mantiene la propria autonomia, ma condivide l’obiettivo di rafforzare la capacità decisionale degli Stati.

La posizione di Futuro Nazionale si inserisce in un quadro politico dove le questioni europee e di sovranità sono tornate al centro del dibattito, soprattutto in vista delle elezioni. Le scelte nelle grandi città saranno un banco di prova decisivo per la crescita e il radicamento di questa nuova formazione.