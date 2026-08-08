Mattarella su Marcinelle: “Gestione migratoria deve rispettare dignità e diritti”

L’8 agosto 1956, una miniera di carbone a Marcinelle, in Belgio, si trasformò in una trappola mortale. Ottantuno vite italiane spezzate, in un istante che ha segnato per sempre famiglie e comunità. Quel disastro non è solo un episodio del passato: è la pietra angolare di una battaglia che riguarda tutti, da Bruxelles a Roma, da ogni angolo d’Europa. La sicurezza sul lavoro non è un lusso, ma un diritto imprescindibile. Oggi, più che mai, quel ricordo spinge a non abbassare la guardia, a trasformare il dolore in responsabilità concreta, perché nessuno debba più pagare con la vita.

L’Europa dice sì a una giornata per le vittime sul lavoro

Nel cammino dell’Europa unita, la tragedia di Marcinelle ha assunto un valore simbolico che va oltre i confini nazionali. Spinta dal Parlamento europeo e dagli Stati membri, la Commissione ha proposto di dedicare l’8 agosto a una Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Un gesto solenne che non serve solo a ricordare chi ha perso la vita, ma anche a sottolineare quanto sia importante costruire e rafforzare un sistema comune per la salute e la sicurezza sul lavoro in tutto il continente.

Questa Giornata si inserisce in un quadro più ampio di regole e politiche che puntano a proteggere i lavoratori e a combattere ogni forma di sfruttamento o lavoro precario. Marcinelle diventa così un monito per tutte le nazioni dell’Unione: garantire condizioni di lavoro sicure per tutti, senza distinzioni di origine o settore. Un’occasione per promuovere la cultura della prevenzione e della legalità sul lavoro, temi che sono al centro delle politiche europee di oggi.

Mattarella al 70° anniversario: un monito per le generazioni future

Il 2024 segna i 70 anni dalla tragedia di Marcinelle. In quell’occasione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pronunciato parole cariche di significato durante le celebrazioni ufficiali. Ha ricordato come le vittime siano parte fondamentale dell’identità collettiva italiana ed europea, dando al ricordo un peso che va oltre il dolore personale o nazionale. Per Mattarella, quella tragedia è una lezione da non dimenticare, che invita ogni generazione a vigilare perché il diritto al lavoro e alla sicurezza sia sempre rispettato, in Italia come nel resto d’Europa.

Il capo dello Stato ha sottolineato che l’impegno della Repubblica non si limita a commemorare chi ha perso la vita, ma deve tradursi in azioni concrete per rafforzare le misure di protezione contro gli incidenti. Nel suo discorso ha toccato anche temi come l’emigrazione e la dignità umana, evidenziando l’importanza di gestire i flussi migratori nel rispetto delle persone, per evitare che chi cerca lavoro finisca vittima di condizioni pericolose o di sfruttamento. Le sue parole hanno ricordato il dolore delle famiglie, portando vicinanza e solidarietà a chi ha perso un caro nella miniera di Bois du Cazier o in altre tragedie del lavoro nel mondo.

Marcinelle e le 262 vittime: un monito sempre attuale

L’8 agosto 1956 è una delle pagine più drammatiche della storia del lavoro italiano all’estero. Nel disastro del Bois du Cazier persero la vita 262 persone, di cui 136 erano italiani. Quel giorno ha segnato una svolta nella consapevolezza collettiva sui rischi legati alle condizioni di lavoro, soprattutto per gli emigranti che affrontavano sfide enormi in paesi stranieri.

Oggi questa memoria resta fondamentale per istituzioni e società civile, un punto di riferimento nella lotta quotidiana per la sicurezza sul lavoro. Ricordare le vittime significa impegnarsi a rafforzare leggi, controlli e formazione per evitare nuovi incidenti. Le autorità continuano a richiamare l’attenzione sull’importanza di rispettare i protocolli di sicurezza e a vigilare affinché nessun lavoratore rischi la vita. Questo sforzo costante nasce dal rispetto per chi ha perso tutto e dalla responsabilità che coinvolge governi, aziende e lavoratori.

La tragedia di Marcinelle è un simbolo di una battaglia che non si chiude mai, ma che richiede vigilanza costante e mobilitazione continua. Per questo viene celebrata con serietà e solennità, senza mai dimenticare il prezzo umano di ogni incidente e l’urgenza di trasformare il ricordo in fatti concreti.