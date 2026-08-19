Centrosinistra: 6 candidati in corsa ma il nodo primarie rimane aperto

Il centrosinistra italiano sembra bloccato, in un’attesa tesa che ricorda i cavalli al via del Palio di Siena. Qualcuno si fa avanti, ma molti preferiscono restare in ombra, pronti a scattare al momento decisivo. Le primarie si avvicinano, eppure i nodi restano fitti: chi sarà candidato? Quali regole valgono? E poi, le divisioni più profonde, quelle sulla politica estera, emergono con forza. Dietro le quinte, lo scontro tra i protagonisti è palpabile, soprattutto sulle posizioni contrastanti rispetto all’Ucraina e al voto online.

Volti nuovi e vecchie strategie: chi corre nel centrosinistra

Tra i candidati già in campo spiccano Giuseppe Conte, ex premier e leader del Movimento 5 Stelle, ed Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, che hanno ufficializzato la loro corsa subito dopo il referendum di giugno. Conte ha cercato di dare slancio al dibattito, proponendosi come il volto di un rinnovamento per la coalizione.

Accanto a loro, non mancano nomi meno noti ma comunque importanti. Riccardo Magi, leader di Più Europa, ha annunciato la sua candidatura puntando su occupazione, diritti civili e un’attenzione più forte all’Europa. In campo ci sono anche esponenti centristi come Silvia Salis, Ernesto Maria Ruffini di Più Uno e il Progetto Civico guidato da Onorato, che rappresentano l’area più moderata.

Potrebbe spuntare una sorpresa con la possibile candidatura “rossoverde” di Elisabetta Piccolotti, deputata e moglie di Nicola Fratoianni. La sua figura potrebbe raccogliere consensi tra ambientalisti e sinistra radicale, portando un vento nuovo in una coalizione finora dominata da approcci più tradizionali.

Regole delle primarie: ancora troppi dubbi

Nonostante il calendario che si avvicina, restano molti interrogativi sulle regole delle primarie. L’incontro riservato tra Schlein e Conte del 4 agosto non ha chiarito quasi nulla su modalità di voto e tempi, secondo fonti vicine ai leader. Conte ha spinto per accelerare, soprattutto sul programma e sulla scelta del candidato, ma per ora non si vedono passi concreti.

Nel Partito Democratico si ragiona invece su un rinvio della decisione ai primi mesi del 2027, lasciando spazio a un confronto lungo e faticoso. Questa incertezza alimenta tensioni e dubbi sulla capacità del centrosinistra di presentarsi unito alle prossime sfide elettorali.

Ballottaggio e voto online: un terreno di scontro aperto

Il vero nodo resta quello delle modalità di voto. Il Pd spinge per un ballottaggio tra i due candidati più votati, convinto che Schlein possa avere la meglio in uno scontro diretto, anche se al primo turno rischia di perdere voti a favore dei centristi.

Conte e i suoi preferiscono invece un turno unico, che potrebbe ridurre le possibilità di ricomposizione dei voti tra le diverse anime della coalizione. Questa divergenza rende le regole un vero campo di battaglia, con ripercussioni sulle alleanze e sulle strategie.

Il voto online è un altro punto critico. Il Movimento 5 Stelle ha già una struttura digitale consolidata, mentre il Pd preferisce il voto tradizionale con i gazebo, ritenuto essenziale per mantenere il legame con la base. Si cerca un compromesso che potrebbe passare da un ballottaggio con possibilità di voto digitale, per coniugare rappresentanza e modernità.

Ucraina, la spina nel fianco della coalizione

Oltre alle regole, i contenuti restano un terreno difficile. Il dossier Ucraina è forse il più spinoso. Una recente intervista di Conte ha riacceso le tensioni: il leader M5S ha suggerito di lasciare da parte le divergenze su questo tema fino alla fine delle primarie. Schlein ha reagito duramente, definendo questa posizione “non funzionale”.

Lo scontro è proseguito anche dopo un incontro conciliatorio a pranzo, ma resta chiaro che sul tema Ucraina la coalizione non ha ancora trovato un punto d’intesa. La politica estera rischia di diventare un elemento di divisione profonda, mettendo in crisi la capacità del centrosinistra di presentarsi compatto alle prossime sfide.

La legge elettorale e il futuro del Quirinale: la posta in gioco è alta

Con la ripresa dei lavori parlamentari, i leader del centrosinistra dovranno dimostrare di saper trasformare il confronto in risultati concreti. Tra le sfide più importanti c’è la battaglia sulla legge elettorale, che interessa tutta la politica italiana.

Il 15 settembre Riccardo Magi ha lanciato un appello per una manifestazione pubblica a sostegno del “Fronte del No” contro modifiche giudicate pericolose, in difesa del risultato del referendum. La posta in gioco è alta: un premio di maggioranza troppo ampio rischierebbe di consegnare alla destra un controllo eccessivo del Parlamento, aprendo la strada a una maggioranza capace di scegliere da sola il futuro Presidente della Repubblica nel 2029.

Questa partita sulla legge elettorale diventa così un test non solo per l’unità del centrosinistra, ma per l’intero equilibrio democratico del paese. Nei prossimi mesi si capirà se la coalizione riuscirà a trovare una strategia comune o se le divisioni prevarranno.