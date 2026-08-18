Centrodestra alla prova post-estate: riforma elettorale, sicurezza e sfide chiave per il governo

Settembre è arrivato e il governo italiano non può più rimandare. L’agenda si riempie di scadenze cruciali, leggi da discutere e dossier economici che chiedono risposte immediate. Il clima in Parlamento è teso: da una parte, la pressione per trovare compromessi, dall’altra l’urgenza di decisioni rapide. Commissioni e aule tornano a riempirsi, pronte a confrontarsi su temi che non ammettono distrazioni.

Al centro del dibattito ci sono la legge elettorale, il ddl sicurezza e questioni economiche che spaziano dal caro carburanti alla gestione dei migranti. Senza dimenticare l’ex Ilva, un nodo sempre più complicato. Non si tratta solo di politica interna: in gioco c’è la tenuta stessa della maggioranza di governo.

Legge elettorale, il Senato chiama i gruppi: emendamenti entro il primo settembre

I primi giorni di settembre saranno decisivi per la legge elettorale. Le commissioni del Senato sono chiamate a esaminare il testo, con la scadenza degli emendamenti fissata al primo settembre. Un tempo stretto che mette pressione ai partiti nel definire le loro posizioni.

Il dibattito in aula dovrebbe partire intorno al 9 settembre, con il voto finale previsto entro il 15. L’obiettivo è chiudere l’iter entro fine mese, portando il testo alla terza lettura alla Camera, ma il percorso si annuncia complesso e ricco di tensioni. Non ci saranno margini per ritardi.

Le trattative dentro la maggioranza e soprattutto nel centrodestra saranno decisive. Tra attesa e ricerca di compromessi, il gioco politico potrebbe riservare sorprese e accordi last minute.

Preferenze nel centrodestra, la partita che può cambiare tutto

Al centro delle tensioni c’è il nodo delle preferenze, tema ancora aperto nella coalizione di centrodestra. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha spiegato chiaramente la posizione del suo schieramento: “non si tratta di cancellare del tutto le preferenze, ma di trovare un compromesso che raccolga abbastanza consensi per passare in Parlamento.”

Il problema, secondo La Russa, è pratico: “senza i numeri giusti, la riforma rischia di restare lettera morta.” L’ipotesi più concreta è un emendamento di mediazione che metta d’accordo le varie anime del centrodestra. La partita si chiuderà entro ottobre, con il rischio che si ricorra alla fiducia all’ultimo passo alla Camera per sbloccare la situazione.

Questa spaccatura interna rischia di indebolire la maggioranza proprio nel momento in cui serve unità per portare avanti l’agenda di governo.

Ddl sicurezza, in Parlamento misure più dure contro la violenza di gruppo

Tra le priorità in Parlamento c’è anche il disegno di legge sulla sicurezza, approvato dal governo a metà luglio ma ancora da discutere. Il testo punta a inasprire le norme contro la violenza di gruppo, fenomeno che sta diventando sempre più preoccupante, soprattutto con minorenni coinvolti.

Una novità importante riguarda i risarcimenti civili: chi si fa male durante un reato non potrà più chiedere danni in tribunale, anche se l’aggressore viene scagionato penalmente.

Il ddl vuole rafforzare la risposta dello Stato contro le aggressioni di massa e la criminalità diffusa, con effetti rilevanti sul sistema giudiziario e la politica della sicurezza. Ma il dibattito si inserisce in un clima politico già segnato dalle divisioni sulle preferenze elettorali, rendendo la situazione ancora più delicata.

Economia sotto la lente: tasse, potere d’acquisto e lavoro in cima all’agenda

Non solo politica e sicurezza: il governo dovrà concentrarsi anche sull’economia, con l’urgenza di dare ossigeno a famiglie e imprese. Ridurre la pressione fiscale è una delle sfide più pressanti, per alleggerire i bilanci e sostenere la crescita.

Al centro c’è anche il tema del potere d’acquisto, messo sotto pressione dall’aumento dei prezzi di beni e servizi essenziali. Si punta a interventi mirati per frenare il caro-vita e tutelare chi è più in difficoltà.

La questione lavoro non è da meno: serve più stabilità e qualità, con misure per incentivare l’occupazione regolare, potenziare la formazione e combattere il precariato che ancora persiste. Tutti temi che saranno un vero banco di prova per la capacità del governo di rispondere alle esigenze del paese.

Meloni tra Puglia e New York: tra impegni istituzionali e politica internazionale

In questi giorni di pausa estiva, la premier Giorgia Meloni si trova in Puglia, tra mare e campagne, ma con un’agenda politica fitta all’orizzonte. Il 21 agosto sarà a Taranto per l’apertura dei Giochi del Mediterraneo, evento internazionale a cui parteciperà anche il presidente Mattarella.

Nei primi giorni di settembre, Meloni sarà a Bari per celebrare la longevità del suo governo, accompagnata da ministri e parlamentari, un segnale chiaro di stabilità e continuità. A fine mese, invece, volerà a New York per l’assemblea generale delle Nazioni Unite, appuntamento fondamentale per la presenza internazionale dell’Italia.

Questi impegni mostrano la sfida dell’esecutivo: gestire in contemporanea le tensioni interne e la rappresentanza del paese sul palcoscenico mondiale. Un equilibrio delicato che la premier dovrà saper mantenere nelle prossime settimane.