Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: malore improvviso durante il reportage a Santa Clara

Un malore improvviso ha costretto Alessandro Di Battista a un ricovero urgente a Santa Clara, Cuba. La sera di ieri, l’ex deputato del Movimento 5 Stelle ha accusato un forte mal di testa, che poi si è trasformato in un problema più serio. Era sull’isola caraibica per un reportage, un’attività che negli ultimi anni lo ha portato spesso lontano dall’Italia. Ora medici e familiari restano vigili, seguendo passo passo l’evolversi della situazione.

Il malore a Cuba: condizioni serie e ricovero urgente

Venerdì sera Di Battista ha avvertito un dolore intenso alla testa, subito seguito da un malore che ha richiesto il trasporto immediato in ospedale. A Santa Clara, centro medico di riferimento a Cuba, le sue condizioni sono state giudicate gravi. La notizia è stata confermata da fonti vicine al Fatto Quotidiano, testata per cui collabora, e rilanciata dal direttore Peter Gomez sui social. Al momento gli accertamenti sono in corso per capire le cause precise del malore e definire la terapia più adatta.

L’ex deputato, noto per le sue battaglie contro la politica tradizionale, era sull’isola proprio per raccogliere materiale per un documentario di cronaca internazionale. Il ricovero inatteso ha interrotto bruscamente il suo lavoro, suscitando preoccupazione tra colleghi, amici e sostenitori in attesa di buone notizie.

Movimento 5 Stelle e cordoglio: la politica si stringe attorno a Di Battista

Appena la notizia si è diffusa, il Movimento 5 Stelle ha espresso forte preoccupazione. In una nota ufficiale, il partito ha manifestato solidarietà alla famiglia e ha sottolineato il legame ancora saldo con Di Battista, nonostante da tempo non sia più in prima linea in politica.

Anche altre personalità del mondo politico e giornalistico hanno voluto mostrare vicinanza, dimostrando quanto la figura di Di Battista, riservata ma determinata, resti seguita con attenzione. Il suo ricovero ha subito fatto il giro dei media, attivando una rete di sostegno pronta a seguire ogni aggiornamento.

Dal Parlamento ai reportage: la nuova vita di Di Battista

Alessandro Di Battista, 48 anni, è entrato in Parlamento nel 2013 con l’arrivo del Movimento 5 Stelle, portando una ventata di novità e sfidando la vecchia politica. È stato uno dei volti più critici e movimentisti del gruppo.

Ha lasciato la Camera nel 2018, scegliendo di non ricandidarsi ma restando vicino al Movimento e sostenendo le sue campagne. Con il governo Draghi e la partecipazione dei 5 Stelle, si è allontanato progressivamente dalla scena politica attiva, dedicandosi al giornalismo d’inchiesta e alla realizzazione di documentari. Collabora con testate come Il Fatto Quotidiano e si concentra spesso su reportage in aree complesse, mantenendo sempre un approccio indipendente e critico.

La Farnesina al lavoro: assistenza e supporto garantiti

Il ministero degli Esteri si è subito attivato, lavorando a stretto contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba. Il ministro Antonio Tajani ha espresso vicinanza a Di Battista e alla sua famiglia, assicurando che le autorità diplomatiche stanno garantendo tutta l’assistenza medica e logistica necessaria.

La collaborazione con i medici cubani punta a velocizzare ogni procedura per il recupero dell’ex deputato. Il governo italiano segue la situazione con la massima attenzione, mettendo in campo tutte le risorse possibili per affrontare l’emergenza in modo trasparente e tempestivo.

Le prossime ore saranno decisive per capire come evolveranno le condizioni di salute di Di Battista, mentre resta aperto il capitolo del suo lavoro da giornalista, messo momentaneamente in pausa da questa improvvisa emergenza.