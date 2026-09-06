Giorgia Meloni sulla tragedia di Lorena: “Una sconfitta di tutti, dobbiamo reagire insieme”

“Non doveva finire così”, ripete Franco Isceri, con la voce rotta dal dolore. Sua figlia Lorena, una giovane donna di Barberino di Mugello, è stata uccisa il 3 settembre scorso da chi avrebbe dovuto proteggerla. Quel dramma, figlio di violenza domestica, ha riacceso un dibattito doloroso e urgente. Mentre la famiglia chiede giustizia, le istituzioni si trovano a fare i conti con una realtà che si ripete troppo spesso. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha lanciato un appello: serve un fronte comune, una risposta ferma e condivisa contro la violenza sulle donne. Ma, sotto la superficie delle parole ufficiali, rimane quel senso di sconfitta che pesa come un macigno ogni volta che una vita si spezza così.

Franco Isceri: “Serve un impegno politico senza divisioni contro la violenza”

Franco Isceri ha scelto di farsi sentire con un video pubblicato sui social, rivolgendosi direttamente ai vertici dello Stato, dal presidente della Repubblica alla presidente del Consiglio, e a tutti i rappresentanti politici. Il suo messaggio è chiaro: bisogna agire insieme, senza divisioni di parte, per evitare che tragedie come quella di sua figlia si ripetano. Per Isceri, la violenza sulle donne è una ferita che riguarda tutti, non può diventare uno strumento di polemica politica.

Chiede di rafforzare i centri antiviolenza e di intervenire nelle scuole, dove si forma la cultura del rispetto. Il suo appello nasce dal dolore personale, ma si trasforma in un richiamo pubblico che coinvolge istituzioni e cittadini. Dal suo racconto emerge il ritratto di una donna giovane, con sogni e progetti spezzati troppo presto. Una testimonianza che colpisce e scuote, mettendo davanti agli occhi la realtà drammatica del femminicidio in Italia.

Le risposte del governo: più risorse e leggi più severe contro la violenza di genere

Giorgia Meloni ha risposto con un messaggio sui social, sottolineando che “davanti a tragedie come quella di Lorena nessuno può pensare che quanto fatto sia sufficiente”. La presidente del Consiglio ricorda l’impegno del governo nel potenziare gli strumenti a tutela delle donne: più fondi per i centri antiviolenza e per le case rifugio, evitando la chiusura di molte strutture fondamentali sul territorio.

Tra le misure più importanti c’è il rafforzamento del reddito di libertà, un aiuto economico per chi decide di uscire da situazioni di violenza domestica. Inoltre, il Codice Rosso resta un punto fermo nella lotta contro la violenza, assicurando interventi rapidi e protezione per le vittime. L’Italia è stata tra le prime in Europa a riconoscere il femminicidio come reato autonomo, con pene più severe e una chiara linea legislativa.

Meloni sottolinea che non si può abbassare la guardia: la politica deve continuare a migliorare le risposte e prevenire altre tragedie. È una responsabilità che riguarda tutti, perché ogni vittima è una ferita per l’intera società.

Il dolore di un padre e l’appello a cambiare la cultura della violenza

Il racconto di Franco Isceri è quello di un padre spezzato, che emerge sia nel video sia nelle interviste ai media. Lorena era una donna che ha lottato fino alla fine, con progetti e una forte volontà di vivere. La sua morte, violenta e crudele – trascinata sull’autostrada e fatta cadere da un viadotto sull’A1 – lascia un vuoto enorme.

Isceri parla di “una famiglia distrutta”, dove la voglia di vivere è rimasta sepolta insieme a Lorena, in quel luogo tragico. Il suo appello è per una vera trasformazione culturale: serve promuovere il rispetto e la libertà delle donne, fermando la violenza prima che diventi una tragedia accettata o normalizzata.

Il padre invita politici e cittadini a riflettere sull’importanza della prevenzione e a potenziare la rete che deve sostenere le vittime molto prima che sia troppo tardi. Il suo dolore personale diventa così un monito per tutta la società italiana.