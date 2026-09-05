Emergenza plastica in Sud Sardegna: depositi saturi e ritiri rallentati mettono l’isola in crisi

Nel Sud Sardegna, montagne di rifiuti plastici si accumulano senza sosta, mentre al Nord la situazione resta, per ora, sotto controllo. È uno scontro evidente, quasi un divario che cresce giorno dopo giorno nel 2024. Le cause? Ritardi nella raccolta, spazi insufficienti per lo stoccaggio, e tensioni sempre più palpabili tra le amministrazioni locali. La gestione dei rifiuti plastici si è trasformata in una vera emergenza, una corsa contro il tempo per evitare un collasso ambientale e il blocco della filiera del riciclo.

Nord Sardegna: raccolta sotto controllo, ma non c’è spazio per errori

Nel 2024 la differenza tra Nord e Sud Sardegna è evidente. Nel Nord, soprattutto in provincia di Sassari, i centri di raccolta funzionano e c’è ancora spazio per stoccare temporaneamente la plastica. Consorzi e aziende hanno saputo mantenere una rete efficiente, grazie a investimenti mirati e a una pianificazione fatta con più attenzione negli anni passati. Il risultato è un riciclo continuo degli imballaggi, che limita il rischio di accumuli fuori controllo.

Sud Sardegna: la situazione è al limite, si rischia il collasso

Al Sud, invece, si vive una situazione molto più critica. Gli spazi per la raccolta sono ormai pieni o oltre la capacità, senza alternative per scaricare o spostare i rifiuti. Questo rallenta la raccolta e il trasporto, causando un accumulo sempre più preoccupante. Le amministrazioni locali lanciano l’allarme: mancano strutture adeguate e risorse economiche per gestire il volume di plastica prodotto da cittadini e attività commerciali.

Le cause vanno ricercate anche in strategie diverse e in una distribuzione dei fondi regionali e nazionali decisamente sbilanciata. Il Nord ha ricevuto finanziamenti europei e ha stretto accordi con aziende private per sviluppare impianti moderni, mentre il Sud resta indietro, sia nella manutenzione degli impianti esistenti sia nell’apertura di nuovi centri di raccolta.

Spazi esauriti e rischi ambientali: il Sud Sardegna in allarme

La mancanza di spazi di stoccaggio nel Sud è un problema serio, che mette a rischio ambiente e salute. Accumuli di plastica in aree non attrezzate aumentano il pericolo di incendi e contaminazioni del suolo. Senza una rimozione rapida, si rischia anche l’arrivo di animali e la dispersione di microplastiche nell’ambiente.

La carenza di alternative per smaltire o riciclare spinge diversi comuni a prendere misure straordinarie o a rallentare la raccolta differenziata. Di conseguenza, la qualità della raccolta stessa peggiora, con più scarti non selezionati e non riciclabili.

Gli operatori del settore avvertono: “senza interventi rapidi sulle infrastrutture, la situazione può solo peggiorare.” Un accumulo incontrollato di plastica metterebbe a rischio gli sforzi fatti negli ultimi anni per rendere l’isola più sostenibile. Serve accelerare la realizzazione di depositi temporanei, ampliare gli impianti e migliorare la logistica della raccolta.

Istituzioni in campo: tavoli di coordinamento e pressioni per il Sud

La Regione ha aperto tavoli di coordinamento per affrontare la crisi. Si stanno studiando progetti per finanziare nuove strutture e tecnologie innovative per selezionare e trattare la plastica. Previsti anche controlli più severi e campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini e commercianti.

Alcuni sindaci del Sud chiedono al governo nazionale risorse straordinarie. Dal mondo del riciclo arriva la richiesta di un approccio integrato, che coinvolga comuni, aziende private, enti di controllo e cittadini.

Nel frattempo, associazioni ambientaliste e gruppi locali denunciano la lentezza della burocrazia e chiedono trasparenza nella gestione dei fondi. La speranza è che il 2024 sia l’anno della svolta, con nuovi investimenti e una gestione più efficiente degli impianti.

La Sardegna si trova a un bivio: da una parte, investire nel Sud per evitare danni ambientali e mantenere l’isola al passo con gli standard di sostenibilità; dall’altra, rischiare di compromettere salute e qualità della vita dei residenti, aggravando una situazione che da troppo tempo è sotto pressione.