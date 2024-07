Caterina Balivo a Barcellona, il web si scatena: “Una scappata di casa”, la risposta di lei

Caterina Balivo ha appena trascorso una vacanza indimenticabile a Barcellona, ma il web si è scatenato: arrivano critiche pesanti

La conduttrice è finita al centro di polemiche proprio in queste ultime ore: ecco per quale motivo stanno arrivando tanti commenti negativi contro di lei, dopo che ha fatto una vacanza a Barcellona.

La famosa conduttrice Rai ha infatti postato diverse foto scattate nella città catalana, mostrandosi diversa dal solito. Dopo alcuni giorni in famiglia in Sardegna, la presentatrice Caterina Balivo ha scelto un viaggio in totale libertà senza farsi mancare proprio nulla. Ma il web si è scatenato contro di lei: ecco cosa è successo.

Caterina Balivo a Barcellona, commenti negativi sul suo look: lei risponde in maniera decisa

Non ne ha fatto mai un segreto e da anni ormai porta avanti la sua battaglia, Caterina Balivo non ci sta più a rispettare sempre i canoni di bellezza convenzionali. Certo in televisione si mostra al meglio della sua forma fisica e sempre ben curata, ma quando le telecamere sono spente ama sentirsi libera di essere così com’è.

Questo per alcuni fan è chiaramente difficile da accettare e spesso commentano in maniera negativa i suoi scatti. Proprio come è capitato con le foto postate da Barcellona. La presentatrice Rai si è mostrata in tutta la sua bellezza ma al naturale per le strade di Barcellona, meta scelta per una vacanza lontana dallo stress della capitale. Non si è fatta mancare ovviamente i luoghi più belli della città e le pietanze più deliziose come la paella

Ma quello che ha colpito molto gli utenti è stato il look scelto dalla Balivo per la vacanza spagnola. La conduttrice infatti pare non aver dato molto peso alla scelta dell’abbigliamento da portare in vacanza, optando per soluzioni semplici e casual. Un utente ha commentato una foto della presentatrice scattata in Spagna con parole al vetriolo: “Cate nelle prime e ultime foto sembri una scappata di casa, hai outfit che lasciano a desiderare, puoi fare di più“.

Seccata per il commento inopportuno, la Balivo non si è fatta pregare e ha colto l’occasione per rispondere a tono. “Faccio quello che mi piace”, ha scritto la conduttrice aggiungendo un cuoricino. Insomma, la Balivo avrà il diritto di indossare quello che vuole quando è lontana dal lavoro, senza subire giudizi? Certo che sì, anche se fa parte del mondo dello spettacolo.