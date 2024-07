La Promessa, anticipazioni 15-21 luglio: il piano desta i sospetti

Colpo di scena nelle prossime puntate de La Promessa, in onda dal 15 al 21 luglio: tutti cominceranno ad avere dei forti sospetti.

Nelle ultime puntate La Promessa ha portato in scena una trama ricca di fatti che hanno cambiato il corso degli eventi. Margarita sospetta che dietro la morte di Fernando ci sia Cruz: ha avuto con lei un confronto in cui l’ha accusata di non averlo aiutato durante il malore, perché ha trovato il medicinale di suo marito in una tasca diversa della sua giacca. La marchesa è andata su tutte le furie e ha chiesto a Pia di non far parlare le domestiche con sua cognata.

Quest’ultima l’ha invece minacciata, rivelandole di sapere di essere stata lei a chiedere a Petra di portare suo figlio nel convento. Cruz ha poi accettato il suo compromesso, ovvero di non denunciarla, ma dovrà provvedere all’educazione di suo figlio. Le ha poi chiesto di far tornare Petra al suo posto di domestica personale.

Anticipazioni dal 15 al 21 luglio La Promessa: Jimena fa insospettire tutti con la sua messinscena

Nelle prossime puntate de La Promessa – secondo le anticipazioni- ci saranno numerosi colpi di scena. Jimena dopo aver fatto credere per mesi di essere incinta, per avere Manuel al suo fianco, metterà in atto il suo piano e fingerà un aborto. Teresa infatti troverà una grande macchia di sangue sul suo letto e comincerà ad urlare tanto da richiamare l’attenzione del personale e dello stesso giovane marchese. Abel arriverà poi nella camera, per accertarsi che la donna abbia seguito le sue indicazioni.

Tutti nel palazzo saranno dispiaciuti e addolorati per la perdita del futuro erede del marchesato ma non Jimena che non riuscirà a mascherare la sua serenità per aver messo la parola fine alla farsa. Durante un pranzo scenderà e stupirà tutti, ma Manuel e Cruz le chiederanno di andare sopra a riposare.

Alla fine accetterà accompagnata da suo marito ma comincerà a far insospettire la marchesa. Infatti quest’ultima inizierà a credere che non abbia abortito veramente e inviterà Petra a tenerla d’occhio. Anche Jana inizierà ad avere dei dubbi, dato che l’ha vista abbracciata a Manuel mentre sorrideva. Il medico e Mercedes le chiederanno poi di essere più prudente per evitare che la verità venga a galla.

Il figlio di Alonso, deluso dal suo matrimonio e dalla perdita di suo figlio, deciderà di fare qualcosa per recuperare la voglia di vivere ma il suo comportamento infastidirà non poco sua moglie. Pelayo e Catalina invece hanno deciso di dare vita ad una vera e propria attività per la vendita di marmellate. Tra i due ci sarà molto complicità, ma la giovane rassicurerà suo padre che sono solo amici.