La dama di Uomini e Donne annuncia l’arrivo del piccolino: “Ecco il nome che ho scelto”

Uomini e Donne, la dama del trono over annuncia l’arrivo del piccolino: “Ecco il nome che ho scelto…” Le teneri immagini in un video.

La pausa estiva di Uomini e Donne non manda in vacanza i protagonisti del dating show, che sono sempre molto attivi sui social. Le registrazioni del programma riprenderanno a fine Agosto e alcuni volti del trono over torneranno ad allietare il primo pomeriggio di Canale 5. Diversi i cavalieri e le dame che nell’ultima edizioni si sono distinti e hanno acquistato una certa popolarità. Alcuni hanno trovato l’amore e hanno deciso di lasciare il programma, mentre altri dopo un breve flirt lontano dalle telecamere, hanno annunciato la rottura.

Di conseguenza è possibile che tornino in studio per mettersi in gioco ancora una volta, convinti di trovare la loro anima gemella. Ma in attesa della prossima stagione di Uomini e Donne, i fan del trono over possono seguire i loro anta preferiti sui social, dove hanno un vasto seguito. In molti raccontano le loro vacanze e la loro quotidianità, e altri non mancano di fare annunci inaspettati. In questi giorni una dama, molto apprezzata dal pubblico per il suo vissuto nel programma, ha rivelato un nuovo arrivo in famiglia.

Uomini e Donne, l’annuncio della dama: nuovo arrivo in famiglia

Lei è Emanuela Malavisi, dama che si è distinta nell’ultima edizione di Uomini e Donne e che ha lasciato lo studio insieme a Marco Antonio Alessio. I due si sono mostrati più volte insieme sui social, dicendo di essere molto presi l’uno dall’altro. Poi, ai primi di Giugno, hanno annunciato sui social la rottura: un addio causato soprattutto dalla distanza. Il fatto di vivere in due città diverse gli ha impedito di viversi appieno e hanno preferito darsi del tempo per comprendere cosa fare in futuro.

Ma in queste ore la dama del trono over ha condiviso un video in cui presenta ai fan il suo nuovo gattino, nero, piccolissimo e tenerissimo. Emanuela aveva una lista di nomi al femminile, tra cui Azzurra, Celeste e Ofelia, ma poi ha scoperto che si trattava di un maschietto è ha dovuto optare per il nome Bruno.

Emanuela ha trovato un nuovo compagno di giochi, un coinquilino bellissimo a cui dare tutto il suo amore. Oggi è ancora single, ma grazie al neo arrivato non si sente affatto sola. Intanto, al momento, non è noto il destino dell’ex dama. Possibile che a settembre torni alla corte di Maria De Filippi per trovare la sua anima gemella. Inoltre non è escluso che durante le prime puntate racconti come sono andate veramente le cose con Marco Antonio.

I due si rivedranno in trasmissione? Entrambi saranno presenti sul trono over anche nella prossima stagione? Domande legittime che per il momento non hanno ricevuto nessuna risposta ufficiale.