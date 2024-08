Sabrina Ferilli, dopo anni emerge la dolorosa verità: ecco perché non ha avuto figli

Una dolorosa verità raccontata dopo anni da Sabrina Ferilli: la popolare attrice spiega perché non ha avuto figli.

60 anni e non sentirli, mantenendo un’aura di fascino e di eleganza quasi mitica, diventati iconici ed entrati nell’immaginario collettivo. Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate d’Italia, un volto che si è fatto conoscere e apprezzare per le sue innumerevoli interpretazioni di alto livello.

L’attrice romana, famosa anche come personaggio televisivo, è stata per lungo tempo, tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Duemila, un vero e proprio sex symbol per gli italiani e ancora adesso, spesso e volentieri, lascia di stucco per la sua presenza scenica. Non è un caso che le sue foto sui social (su Instagram ha oltre un milione e 300 mila followers, non temendo confronti con donne più giovani, anzi) siano sempre prese d’assalto in termini di like e commenti.

Sabrina ha saputo farsi apprezzare non soltanto per la sua bravura davanti alla macchina da presa, ma anche per il suo modo di fare spontaneo e genuino, che le ha sempre attirato le simpatie del pubblico. La sua schiettezza è proverbiale e le capita a volte di raccontarsi senza filtri, esattamente per quella che è. Come ha fatto qualche tempo fa, spiegando il motivo per cui non ha mai avuto figli.

Sabrina Ferilli senza figli, l’intervista in cui spiega tutto e il retroscena sull’adozione

Sabrina spiegava tutto questo in una intervista pubblicata da ‘Vanity Fair’, in cui ha affermato che per certi versi si è trattato di una scelta consapevole.

“Crescendo, ho pensato che il matrimonio e i figli non fossero del tutto la mia strada, e le cose sono rimaste così” – ha affermato – “A un certo punto, poi, non era più tempo di farlo, ma non ho rimpianti, non ne ho mai fatto mistero e non mi ha mai procurato dolore. La vita va come deve andare. Ho tanto affetto attorno a me, amici che mi porto dietro da una vita e che sono come una famiglia, il riscontro sul lavoro c’è stato”.

Sabrina ha aggiunto però di aver tentato la strada dell’adozione, senza successo: “Ho provato una prima volta ma poi mi sono separata – ha dichiarato – “Ci ho riprovato anche da single, ma ci sono mille paletti, adottare è difficilissimo. Le regole ci sono e vanno rispettate, ma bisogna farlo per il bene, in alcuni casi la burocrazia fa il male dei bambini, ci sono tantissimi controlli che su chi fa figli per scelta non vengono fatti”.