Amici, dramma terribile per l’ex allievo amatissimo: “Colpiti cervello e midollo”, come sta ora

Un ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha avuto un gravissimo problema di salute, che ha raccontato sui social. Come sta oggi

Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi più seguiti dai giovani. Il talent show ha sfornato un mare di cantanti famosi, come Annalisa, Elodie, Angelina Mango, The Kolors, Irama, Emma e tanti altri che oggi conquistano le radio e le classifiche. Anche tra i ballerini molti sono riusciti a ritagliarsi una carriera nel mondo della televisione, come Stefano De Martino, Giulia Stabile e le ballerine Lorella Boccia e Shaila Gatta, per citarne alcuni.

Il programma, ormai tra i più longevi delle tv italiana poiché la prima edizione risale ai primi anni del Duemila, ormai è uno dei più autorevoli nella ricerca e nella valorizzazione di talenti. Anche il Festival di Sanremo ha accolto numerosi ex allievi di Maria De Filippi, alcuni dei quali hanno anche vinto, come Valerio Scanu, Marco Carta, Angelina Mango, Emma Marrone, per fare qualche esempio.

Non tutti gli allievi riescono a sfondare come i nomi che abbiamo appena fatto, ma continuano comunque a lavorare con buoni risultati nel mondo della musica. Uno di questi purtroppo ha affrontato un grave problema di salute, come ha raccontato lui stesso sui social. Ecco come sta oggi.

Ex allievo di Amici colpito da una malattia, il dramma sui social: come sta oggi

Lui è un ex allievo molto noto. Si tratta di Pasqualino Maione, cantante che ha partecipato alla settima edizione di Amici di Maria De Filippi Edizione vinta da Marco Carta al termine di una stagione molto importante nella storia di Amici anche per le tensioni presenti tra allievi. Memorabili le litigate tra Roberta Bonanno e Marta Rossi, così come le imitazioni di uno dei concorrenti.

L’anno scorso Pasqualino Maione ha raccontato sui social che stava affrontando una brutta malattia. L’ex allievo si è mostrato gonfio a causa dei farmaci che stava assumendo ormai da mesi, dopo aver contratto il Covid nel 2022. Su TikTok era riapparso dopo cinque mesi, proprio per raccontare di avere un problema serio e che non riusciva a mettere su peso

“Sto prendendo del cortisone e sto affrontando una grande battaglia contro una patologia che mi ha preso cervello e midollo osseo”, aveva spiegato l’ex allievo di Amici. La sua patologia si chiama meningite post Covid ed stata presa in tempo grazie al lavoro dei medici dell’Ospedale Vanvitelli. “La strada è ancora lunga ma ce la faremo”, aveva aggiunto.

Ma oggi, guardando il suo profilo Instagram, si evince che Pasqualino è tornato perfettamente in forma. Negli ultimi scatti si mostra sereno e sorridente. Dopo aver superato quella brutta malattia l’ex allievo di Amci ha ripreso la sua strada di cantautore con rinnovato vigore.