Endless Love, anticipazioni 26 Agosto: Nihan sviene, cosa sta succedendo

La serie di Endless Love si sta avvicinando sempre di più al finale della prima stagione. Ecco cosa sta per accadere e cosa turberà Nihan

Una delle serie che quest’anno si è fatta sicuramente notare sia per gli ascolti incredibilmente alti e sia per l’affetto da parte dei fan è Endless Love. La serie turca, infatti, è riuscita a conquistare i telespettatori fin dalla prima puntata. E tutto grazie a una storia d’amore contrastata, alla caratterizzazione dei personaggi e ai tanti intrighi che lasciano sempre col fiato sospeso.

Aspetti che rimarranno invariati anche nel gran finale di stagione in cui accadrà praticamente di tutto, portando ad un epilogo davvero inatteso e che getterà le basi per una seconda stagione ancora più coinvolgente. Ecco, quindi, cosa sta per accadere.

Endless Love, anticipazioni 26 Agosto: Nihan sviene per colpa di Kemal

Come molti sapranno, dopo una pausa di due settimane, la serie di Endless Love è pronta a tornare su Mediaset dove avrà nuovamente il day time a partire dal 26 agosto e al quale si aggiungerà un prime time per il finale di stagione il 30 agosto. Ma cosa accadrà ai protagonisti? Nella puntata che andrà in onda lunedì 26 agosto, Nihan si allontanerà dalla festa per leggere una lettera che Kemal le aveva consegnato tempo prima, chiedendole di leggerla solo se e quando avrebbe rinunciato a lei.

Davanti a tante parole d’amore, ricche di sentimento, la ragazza si commuoverà. Ciò nonostante, quando si troverà davanti al suo amato, non riuscirà a dire nulla. Al termine del rito degli anelli che legherà Asu e Kemal in fidanzamento, Nihan sarà quindi così sopraffatta dalle emozioni da svenire.

Un avvenimento importante che scuoterà i protagonisti, ma che non sarà l’unico colpo di scena. Negli episodi successivi, infatti, ci saranno addii e partenze davvero importanti, pronti ad aprire le porte ad una seconda stagione che si rivelerà davvero avvincente e che avrà un inizio inatteso.

Ricordiamo che la puntata del 26 agosto andrà in onda nel day time delle 14:10 e che gli altri episodi saranno trasmessi dal lunedì al venerdì. Come già anticipato, però, il 30 agosto ci sarà una serata speciale dedicata proprio al finale di stagione della serie turca. Serie per la quale, inutile dirlo, è già stata confermata per la messa in onda della seconda stagione che partirà subito dopo la fine della prima.