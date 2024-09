Uomini e Donne, Martina ha violato il regolamento, trono a rischio prima di iniziare

La tronista della nuova edizione di Uomini e Donne, Martina De Ioannon avrebbe infranto le regole del dating show.

Uomini e Donne non è ancora partito sul piccolo schermo, ma gli spoiler su social si susseguono a ritmo serrato. Dopo la rivelazione del nome della tronista che darà via alla nuova edizione, spuntano già i commenti su un suo possibile allontanamento. Il motivo? La violazione del regolamento.

Martina De Ioannon, conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island, è la nuova tronista di Uomini e Donne per la stagione 2024/2025. Nel suo video di presentazione, Martina ha dichiarato di essere alla ricerca di una relazione seria e importante, sperando di trovare una persona che condivida i suoi valori, in particolare la libertà, e che sappia farle provare emozioni intense.

Come sa bene il pubblico la 26enne romana è stata fidanzata con Raul Dumitras, con il quale ha intrapreso l’esperienza dell’isola delle tentazioni. Esperienza che ha diviso la coppia e che ha condotto l’ imprenditrice sulla poltrona rossa degli studi di Canale 5.

La presunta violazione di Martina prima di apparire sul trono

A pochi giorni dall’annuncio del suo ingresso nel celebre dating show di Maria De Filippi, la partecipazione di Martina sembra già essere a rischio. Alcuni fan del programma hanno notato un possibile scivolone da parte della tronista che potrebbe aver violato il regolamento. La ragazza, infatti, è apparsa in alcune storie su Instagram, pubblicate da un’amica, Jenny Guardiano. In particolare, si tratta di un selfie allo specchio scattato durante una giornata trascorsa insieme a Roma.

Il problema nasce dal fatto che, come stabilito da anni nel regolamento di Uomini e Donne, i tronisti non possono utilizzare i social media o apparire su quelli di altre persone per tutta la durata del loro percorso televisivo, fino alla messa in onda dell’ultima puntata a cui partecipano. Questa restrizione non vale per corteggiatori o partecipanti del trono over, ma è ferrea per chi siede sul trono classico. Dunque, il selfie di Martina con l’amica potrebbe essere interpretato come una violazione di questa regola, cosa che ha acceso un dibattito tra i fan sui social.

E’ anche vero che tecnicamente Martina non è ancora apparsa in qualità di tronista nello show, visto che il programma non è ancora andato in onda (la data era prevista al 16 settembre, ma ultime notizie parlano di uno slittamento a giorno 23) e questo potrebbe non arrecare problemi alla giovane. Per il momento la produzione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Infine, non sono mancate reazioni anche dall’ex fidanzato di Martina, Raul Dumitras, che attraverso i social, ha augurato alla sua ex una buona esperienza nel programma, aggiungendo che spera che riesca a trovare l’amore e la libertà che cerca. Anche Carlo, altro volto legato al passato sentimentale di Martina, conosciuto a Temptation, ha commentato positivamente la sua partecipazione, pur precisando che la loro frequentazione si è interrotta per volontà di lei.