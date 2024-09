Stop a Stefano de Martino: perchè si è fermata la messa in onda di Affari Tuoi

Stefano De Martino ha già avuto il primo stop, dato che Affari Tuoi si è improvvisamente fermato. Ecco cosa è successo.

Il famoso showman sta avendo molto successo con la sua prima esperienza nella fascia pre-serale di Rai 1. Diventato famoso grazie al talent show Amici di Maria De Filippi, ha saputo nel corso degli anni conquistare i cuori di migliaia di persone in tutta Italia. Dopo aver lasciato definitivamente il mondo della danza, si è infatti dedicato appieno ad altri progetti televisivi e teatrali, e adesso è stato chiamato a sostituire Amadeus alla conduzione di Affari Tuoi.

In modo del tutto inatteso, la messa in onda del quiz game si è però fermata ed è successo per un motivo ben preciso.

Perché Stefano De Martino si è fermato, cosa è successo

Già dalla prima puntata di Affari Tuoi, il grande pubblico italiano è rimasto letteralmente folgorato dalla bravura e dalla simpatia di De Martino, che si era già fatto conoscere dagli italiani in altre e svariate occasioni. Adesso è però arrivato a un punto molto alto della sua carriera, tanto che il programma Affari Tuoi sta ottenendo numerosi ascolti. Il merito è senz’altro dell’originalità del format, ma anche dell’incredibile talento che ha sempre dimostrato di avere l’ex marito di Belen Rodriguez.

Nessuno si aspettava quindi che il programma Affari Tuoi si fermasse all’improvviso e che il palinsesto desse lo stop a uno showman così amato come De Martino. Questo è in realtà ciò che è successo di recente: è stata infatti annunciata una pausa di Affari Tuoi per lunedì 9 settembre, in occasione della partita che ha visto sfidare l’Italia contro l’Israele. La Nazionale Italiana di Luciano Spalletti è infatti scesa in campo per la seconda giornata dei gironi della Uefa Nations League. Un evento importante per tutta Italia che ha quindi fatto fermare la puntata di Affari Tuoi.

C’è da dire che il quiz game sta ottenendo ultimamente risultati buonissimi: con 3.680.000 spettatori e il 19.8 % di share ha vinto l’Access Prime Time. Il programma è però stato fermato per un giorno, ma tornerà regolarmente martedì 10 settembre 2024 sempre alle 20.30 su Rai 1. L’attesa per quello che succederà sta crescendo sempre di più, anche perché il gioco televisivo riesce sempre a tenere incollati i fan alla tv alla scoperta di quelli che sono i numeri vincenti. Ad accompagnare sia i concorrenti sia il pubblico a casa è quest’anno proprio Stefano De Martino, che continua ad essere uno dei volti più amati del panorama televisivo italiano.