Alberto Matano il pubblico “sgama” il ritocchino: “Ma che ha fatto al viso?”

Sui social sono scatenati, il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano ha ceduto al ritocchino? Le foto non mentono.

Torna la vita in diretta e torna anche Alberto Matano. Il conduttore, amatissimo, è stato preso di mira per un presunto ritocchino. Il gossip è scoppiato sui social dove i commenti sono fioccati. Il giornalista, da parte sua, per ora non risponde.

Eppure tempo fa aveva spiegato di non essere contrario ai ritocchi, a chi aveva avanzato dubbi sulla sua capigliatura (e ad un trapianto di capelli), aveva spiegato che per un uomo di spettacolo l’aspetto è prioritario.

Alberto Matano cede al ritocchino? Social scatenati

Intanto, dopo le prime puntata de La vita in diretta, dubbi erano stati sollevati su Matano sui socia: “Ma ti sei fatto il filler?”, e ancora: “Lifting sicuro, non ha più neppure una ruga” e infine, “Sicuro si è fatto la blefaroplastica”, e altri commenti simili. Ma cos’è la blefaroplastica? Si tratta di un intervento per il ringiovanimento delle palpebre e permette di eliminare muscoli, grasso e tessuti di rivestimento in eccesso. Il risultato, naturale e duraturo, è uno sguardo più giovane e fresco, che influenza in modo determinante l’impressione generale.

La questione dei ritocchini nel mondo dello spettacolo non è certo una novità, ma quando a finire sotto i riflettori per presunti interventi estetici è un volto amato come quello di Alberto Matano, il dibattito si infiamma. I commenti sui social network si sono moltiplicati, tra chi apprezza il suo presunto nuovo look e chi invece lo rimpiange nella sua versione precedente, sottolineando come fosse già sufficientemente affascinante senza bisogno di alcun intervento.

In ogni caso, la discussione sollevata attorno alla figura di Alberto Matano dimostra quanto l’aspetto fisico rimanga un tema centrale nella società contemporanea e nel settore dello spettacolo in particolare. La decisione di ricorrere o meno a interventi estetici resta una scelta personale profondamente influenzata dal contesto culturale e professionale in cui ci si muove. Ciò che emerge con chiarezza è la necessità di promuovere un dialogo aperto su questi temi, incoraggiando una maggiore accettazione delle diverse scelte individuali senza pregiudizi o giudizi affrettati.