Duro colpo per Ballando con le Stelle, la concorrente numero 1 non ci sarà: “Mi ha detto di no”

Duro colpo di Milly Carlucci, la padrona di casa incassa il rifiuto della super concorrente per Ballando con le Stelle.

Mancano poche settimane all’inizio del programma di Rai Uno Ballando con le Stelle, condotto – come sempre – da Milly Carlucci. Al momento non ci sono ufficialità sulla data di inizio della trasmissione, verosimilmente verso fine ottobre e inizio novembre.

Al momento sono stati annunciati alcuni concorrenti: tra gli altri, l’ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli – che gareggerà nello stesso programma dell’attuale compagno Angelo Madonia, ma i due non balleranno insieme – e la conduttrice Rai, Bianca Guaccero. Nel cast anche la figlia degli ex concorrenti di Ballando, Morgan e Asia Argento, Anna Lou Castoldi.

Ballando con le Stelle, Carlucci incassa in “no” della conduttrice

Già lo scorso anno, Milly Carlucci ha espresso il desiderio di invitare in trasmissione Chiara Ferragni, allora come ballerina per una notte. Negli scorsi mesi, la padrona di casa – per questa edizione 2024 – ha cercato in tutti i modi di convincere la regina delle influencer a partecipare in veste di concorrente. Un corteggiamento durato settimane, come raccontato dalla stessa conduttrice: “Ci stiamo lavorando a tutto campo”.

Ma Chiara Ferragni non sarà nel cast di questa edizione e ad annunciarlo è stata la stessa Milly Carlucci nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice ha spiegato: “No, purtroppo no. Chiara non se la sente”. Secondo i rumors, il momento complicato attraversato dall’influencer con la fine del suo matrimonio con Fedez, avrebbe influito sulla sua decisione. Inoltre, dallo scoppio del cosiddetto PandoroGate, la Ferragni si è presentata una sola volta in tv, ospite di Fabio Fazio sul Nove a Che Tempo Che Fa.

Forse la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle è stata soltanto posticipata, come sperano diversi fan dell’influencer. Di certo, la presenza nello stesso programma di Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli – storico giudice dello show – creerebbe una grande curiosità nel pubblico. Staremo a vedere.