Uomini e Donne Maria contro Gemma: la dama inchiodata dalla segnalazione

Nel parterre di Uomini e Donne, ancora una volta, Gemma è al centro dell’attenzione: cosa è successo con la padrona di casa Maria.

Anche in questa prima parte della nuova edizione di Uomini e Donne, a tenere banco sono le vicende e le dinamiche del trono over. Protagoniste in questi giorni sono le dame Barbara De Santi e Gemma Galgani.

Nella puntata di oggi si è presentato in parterre un nuovo corteggiatore per Barbara. La dama, dopo aver ascoltato in silenzio la presentazione di quest’ultimo, ha deciso di non approfondire la conoscenza con il cavaliere. Ma a questo punto il colpo di scena: Gemma Galgani si è fatta avanti.

Uomini e Donne, la proposta di Gemma Galgani

Dopo il rifiuto di Barbara De Senti, Gemma Galgani è intervenuta, rivolgendosi proprio alla padrona di casa: “Maria io mi propongo. C’è un po’ di differenza rispetto a Barbara, ma se il signore vuole. Abbiamo anche delle cose in comune, la ristorazione, queste cose-A me farebbe proprio piacere conoscerlo”. Dunque Gemma è rimasta molto colpita dal cavaliere ed è convita possa nascere una forte intesa anche grazie ai tanti interessi in comune tra i due.

La proposta ha lasciato di stucco Tina Cipollari e la stessa Barbara De Santi ma a quel punto ha preso la parola Maria De Filippi, che ha subito commentato una segnalazione pervenuta dalla redazione: “Mi spiegano che tu e Raffaele vi siete già conosciuti, lui era sceso per te”. Il cavaliere ha confermato, rivelando che nel 2017 era interessato a conoscere la dama. A quel punto Gemma, anche un po’ emozionata, ha commentato: “Mi sembra migliorato. Io lo stavo guardando prima ed è completamente diverso da una volta. Era un po’ diverso”. La dama ha confermato le sue intenzioni, anche se i dubbi permangono visto che ha già eliminato dal parterre Raffaele tempo fa.