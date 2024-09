Milly Carlucci, la dieta per restare in forma a 70 anni: “Niente latte e….”

Milly Carlucci, che presto festeggerà il suo 70° compleanno sembra una ragazzina e in un’intervista ha svelato il segreto della sua bellezza

Quale donna non vorrebbe avere la linea e la bellezza di Milly Carlucci? Soprattutto a 70 anni? L’icona della televisione italiana il 1°ottobre raggiungerà questo traguardo importante, che cadrà proprio in concomitanza della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il programma che conduce dal 2005 su Rai Uno.

La conduttrice non smette mai di stupire, non solo per la sua professionalità e il suo talento, ma soprattutto per il suo stile inconfondibile, la sua eleganza e la straordinaria forma fisica. E’ stata lei stessa a svelare come riesce ad essere sempre così impeccabile e ad avere tutta l’energia che mostra sul palcoscenico.

La conduttrice ha rivelato a Gente la dieta speciale che segue da tempo e che le permette di avere tanta vitalità, ma soprattutto la splendida linea che tutte le donne vorrebbero avere.

Milly Carlucci in forma senza rinunciare ai piaceri della vita

Milly Carlucci è una delle conduttrici più amate della televisione. Al timone di Ballando con le Stelle e de Il Cantante Mascherato, due show che la vedono protagonista da tanti anni sulla TV pubblica, riesce a catalizzare l’attenzione del pubblico e a fare sempre centro nel cuore degli italiani.

Milly è una donna bellissima che segue un regime alimentare creato su misura per lei da una nutrizionista, attenta alla gestione delle sue intolleranze al latte e al glutine. La Carlucci infatti ha eliminato dal suo Menù il latte, ma aggiunto un alimento che fa gola a tutti, il cioccolato. “Posso mangiare fino a 30 grammi di cioccolato fondente al giorno” Ha confessato, facendo intendere che è questo l’alimento che adora e a cui non riesce proprio a rinunciare. A Roma ho trovato un posto dove fanno un gelato al cioccolato senza latte. Un sogno, sono una donna felice!”.

La dieta di Milly Carlucci sarà anche priva di latte e glutine ma non le impedisce di godere dei piaceri della tavola e questo è un dettaglio molto importante per chi vuole perseguire un percorso alimentare sano, equilibrato e che dia i suoi frutti anche nel peso forma.

Tra un cioccolatino e l’altro la conduttrice è arrivata alla sua 19esima edizione di Ballando con le Stelle, che si preannuncia ricca di sorprese e particolarmente speciale proprio perchè la padrona di casa soffierà su 70 candeline! Al suo fianco, come sempre, ci sarà Paolo Belli, con il quale forma una coppia insostituibile per il pubblico affezionato al dance show.