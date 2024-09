Amici chi è Diego Lazzari e perché è famosissimo sui social: “Arrivato ad un passo da Sanremo”

Tra non molto inizierà la nuova edizione di Amici e l’attenzione è già tutta sull’allievo Diego Lazzari, già famosissimo sul web.

Il famoso talent show Mediaset è condotto, ormai da anni, da Maria De Filippi e ha saputo sin da subito catturare l’attenzione del grande pubblico italiano. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono svelati ad ogni episodio. Numerosi sono sempre i giovanissimi che si presentano in studio per mostrare a tutti il proprio talento artistico.

Tra i tanti allievi di questa edizione c’è anche Diego Lazzari, che non è affatto sconosciuto e che è al contrario molto noto sui social.

Chi è Diego Lazzari, il nuovo allievo di Amici

Il giovane è uno dei ragazzi più famosi della Scuola d’Arte della rete Mediaset, dato che è molto conosciuto nel mondo dei social. Il suo account Instagram ufficiale vanta infatti la presenza di quasi un milione di followers. Nato nel 2000 a Genzano di Roma, il cantante ha quasi 24 anni ed è cresciuto in una famiglia molto numerosa, dato che ha quattro fratelli di cui due sono gemelli. Diego ha inoltre frequentato l’Istituto Tecnico Commerciale Lucio Lombardo Radice di Roma ma, al quarto anno, ha deciso di lasciare gli studi e di dedicarsi appieno al mondo della musica.

L’artista ha infatti pubblicato diversi brani su Spotify tra cui Cambiami la vita, Ci sarà domani, Mi chiamava, Respiro, Non andare e Vienimi a prendere. Nel 2017, si è invece avvicinato ai ragazzi della vlog house e ha aperto il suo canale Youtube con l’amico Emanuele Giaccari, facendo successivamente parte anche della crew Q4 e pubblicando un libro chiamato Fratelli per caso. Nel 2023, ha anche partecipato alla finale di Sanremo Giovani non riuscendo però ad accedere al Festival.

Nota è inoltre diventata la sua vita sentimentale, dato che è stato in passato legato sentimentalmente alla youtuber e cantante Marta Daddato. Successivamente, ha avuto una storia anche con l’influencer Elisa Maino e oggi sarebbe fidanzato con Camilla De Pandis, anche lei molto seguita sui social. Entrambi pubblicano infatti spesso scatti che li ritraggono insieme e si dedicano parole d’amore. Nel frattempo, cresce sempre di più l’attesa per quello che succederà all’interno della Scuola di Amici e per quello che saranno in grado di trasmettere gli allievi quest’anno. Le sorprese non mancheranno di certo, e i fan non vedono l’ora di scoprirle tutte.