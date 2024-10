Gianni Sperti: età, chirurgia, fidanzamento, dove vive, laurea. Tutto su di lui

Gianni Sperti oggi è famoso per essere l’opinionista di Uomini e Donne assieme a Tina Cipollari: tutto sull’ex ballerino.

Gianni Sperti è un personaggio televisivo molto famoso, non tutti sanno che prima di essere opinionista di Uomini e Donne è stato ballerino, in realtà nasce proprio così e in questo modo ha iniziato a lavorare in tv. Poi fu Maria De Filippi a volerlo con se e da quel momento ricopre in modo fisso un posto nel daiting show. Quanti anni ha, dove vive, laurea, tutto su di lui.

Nonostante sia un personaggio comunque famoso, non tutti conoscono aspetti della sua vita privata, come ad esempio il fatto che è laureato, che è divorziato e quanti anni ha. La ita di Gianni Sperti, tutto quello che si deve sapere sull’opinionista di Uomini e Donne.

Gianni Sperti, dove vive, età, laurea

Gianni Sperti ha 51 anni ed è nato in provincia di Taranto. Da tantissimi anni vive a Roma, dove si è trasferito quando era giovane per ragioni lavorative. Nonostante abbia una sua carriera nel mondo del piccolo schermo, l’opinionista di Uomini e Donne nel 2017 ha deciso di laurearsi in Economia Aziendale, un traguardo che ci teneva molto a raggiungere.

L’ex ballerino è stato sposato con Paola Barale, con la quale ha divorziato pochi anni dopo le nozze. Al momento non hanno più molti rapporti, come lui stesso ha raccontato nell’ultima intervista a Verissimo. Secondo alcuni Gianni Sperti avrebbe ceduto alla chirurgia plastica, facendosi più di un ritocchino, l’opinionista ha sempre smentito queste voci, sostenendo che il suo cambio di espressione sia dovuto al passare del tempo. Tempo fa erano nati diversi rumors su un suo possibile fidanzamento, lui stesso aveva condiviso una frase in una delle sue storie Instagram, dicendo di essere innamorato.

Ospite da Silvia Toffanin ha raccontato di avere delle frequentazioni, di divertirsi, ma di non avere alcuna relazione stabile: “Non sono un monaco, ho le mie frequentazioni, poco impegnative, faccio attività fisica, chiamiamola così (…)“. Gianni Sperti, dunque, sarebbe ancora single, perché come lui stesso ha spiegato non riesce a trovare qualcuno che gli faccia “perdere la testa”.

Un altro aspetto della vita privata dell’opinionista di Uomini e Donne riguarda la sua presunta omosessualità, a riguardo Gianni Sperti è sempre stato vago, dicendo che non gli piacciono le etichette: “La vita sessuale degli esseri umani – a prescindere se sei gay o etero – deve restare privata“, questa la sua risposta, che non ha mai voluto chiarire quale sia il suo orientamento sessuale.