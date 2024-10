Ferragnez che succede? Altro colpo di scena: paparazzati insieme

Sembra quasi impossibile, eppure l’ultimo gossip su Chiara Ferragni e Fedez parla di un loro incontro a Milano: che è accaduto.

E’ ormai noto come i rapporti tra Chiara Ferragni e Fedez siano ai minimi storici, da quando si sono separati da parte del rapper non sono mancate frecciatine nei confronti della sua ex, l’ultima sua canzone è un racconto piuttosto forte che l’imprenditrice digitale non ha affatto gradito. L’influencer, infatti, è intervenuta per la prima volta rispondendo attraverso una storia Instagram, a dimostrazione di come i rapporti siano tesi. Ma adesso pare che siano stati paparazzati insieme a Milano.

Cosa succede tra i due ex? Perché si sono incontrati? Le indiscrezioni sul loro conto parlano anche di un mancato accordo legale per la separazione, ci sarebbero stati disappunti sul mantenimento e altre questioni, altre ragioni che non fanno pensare a rapporti sereni tra i due. Per questo il fatto che si siano visti a Milano ha scatenato subito il gossip.

Ferragnez insieme a Milano, cosa è successo

Sembrerebbe che Chiara Ferragni e Fedez siano stati visti insieme a Milano, a rivelare quella che – se fosse vera – sarebbe un’indiscrezione bomba – è stata Deianira Marzano.

L’esperta di gossip ha condiviso una segnalazione in cui le dicevano di aver visto i Ferragnez entrare assieme dallo psicologo a Milano, un incontro che potrebbe celare un tentativo di riavvicinamento? Per come stanno le cose tra di loro – perlomeno apparentemente – sembrerebbe improbabile. Eppure se fosse vero sarebbe il primo segno di distensione tra i due da quando si sono lasciati. Al momento nessuno dei due diretti interessati ha smentito o confermato la notizia, la Ferragni è anche partita per la Grecia, per cui non si sa davvero cosa stia accadendo tra i due ex.

Un’altra ipotesi potrebbe essere che abbiano voluto rivolgersi a un esperto per sapere come gestire al meglio la separazione per il bene dei figli, visto che negli ultimi tempi – soprattutto mediaticamente – sembrano esserci stati solo sconti. Difficile dirlo, che i Ferragnez facessero terapia di coppia prima di lasciarsi è una cosa nota, la loro serie su Prime racconta proprio il percorso fatto con un terapeuta. E chissà che lo psicologo non sia lo stesso.

Chiaramente si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma, pettegolezzi e rumors che non sono verificati e come tali potrebbero anche non essere veri. Anche perché, dai gossip circolati negli ultimi tempi sui Ferragnez, sembra che entrambi stiano andando avanti con la loro vita.