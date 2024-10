Un Posto al Sole anticipazioni: raffica di condanne, accade di tutto in Tribunale

Un Posto al Sole anticipazioni: fioccano condanne e in tribunale accade l’inverosimile. Si preparino i telespettatori.

Un Posto al Sole, la celebre fiction in onda su Rai 3 da oltre un trentennio, sta tenendo i telespettatori con il fiato sospeso. A tenere alta l’attenzione dei fan sono soprattutto le vicende dei personaggi coinvolti nel processo per l’affidamento del piccolo Tommaso. In seguito all’aggressione danni di Roberto Ferri, la polizia ha iniziato ad indagare e, in cima alla lista dei sospettati figurano Marina Giordano e Lara.

I telespettatori stanno cercando in rete le anticipazioni per comprendere cosa accadrà nelle prossime puntate. A svelare l’epilogo è stata Natalia Giro, l’attrice che interpreta Magdalena Kovalenko. Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, infatti, ha pubblicato alcune IG stories tra le quali figura un breve video che spoilera l’epilogo del processo. Sono arrivate le sentenze di condanna per la zia di Ida e Lara. La breve clip è tratta dal set e, la puntata potrebbe andare in onda il 10 ottobre 2024.

Un Posto al Sole anticipazioni: accade di tutto in Tribunale

Nel video in questione, il giudice dichiara la colpevolezza di Magda e Lara e le condanna per i reati a loro ascritti. Alla zia di Ida vengono applicate anche le aggravanti, dunque avrà una condanna di 5 anni e sei mesi di reclusione. Lara invece potrebbe avere uno sconto di pena, poiché il giudice fa riferimento all’applicazione delle attenuanti generiche, poiché ha prestato la collaborazione alle forze dell’ordine, durante le indagini, confessando.

Il video si interrompe a questo punto ed è facilmente presumibile che possa dunque avere una pena più leggera, ma in merito non ci sono certezze. La clip ha fomentato la curiosità del pubblico, in tanti si stanno dunque domandando a chi sarà affidato Tommy. L’esito del processo sembrerebbe suggerire che Ida possa riabbracciare suo figlio, tuttavia non ci sono certezze al riguardo. Se così fosse Roberto avrebbe perso la sua partita, ma è ancora tutto da chiarire.

L’imprenditore potrebbe infatti avere un asso nella manica e sconvolgere, ancora una volta, le sorti del bambino. Nelle prossime puntate della fiction, anche Alberto Palladino sarà protagonista. L’avvocato infatti penserà molto a cosa fare e, deciderà di lasciare Napoli. Teme infatti che il boss Torrente possa vendicarsi, mettendo in pericolo sia la sua vita sia quella delle persone a lui care. Nonostante la sofferenza provata dunque, lascerà la città.