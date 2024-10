Eleonora Giorgi, le toccanti parole dell’attrice scuotono il web: “ho paura”

Le parole toccanti di Eleonora Giorgi stanno facendo il giro del web: l’attrice sta combattendo contro il cancro.

Eleonora Giorgi è una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico italiano. Icona degli anni Ottanta, molti dei suoi film sono dei veri cult, come quelli che la vedono al fianco di Carlo Verdone, “Compagni di Scuola” e “Borotalco” (per cui ha vinto un David di Donatello) e “Sapore di Mare 2“, un classico dell’estate che viene riproposto spesso in televisione ancora oggi.

Proprio sul set di “Sapore di Mare 2″ ha incontrato l’ex marito (di seconde nozze) Massimo Ciavarro, dal quale ha avuto il suo secondogenito Paolo, famoso per essere uno degli opinionisti di Forum ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Negli ultimi tempi, l’attrice si è avvicinata molto al piccolo schermo: anche lei, precedendo il figlio, ha vissuto l’esperienza all’interno della casa più spiata d’italia, precisamente nel 2018, ed è spesso ospite nei salotti televisivi.

Dal 2023, Eleonora Giorgi sta combattendo contro un brutto male, un cancro al pancreas molto aggressivo. Il triste annuncio, dato poco dopo la diagnosi, ha scioccato i suoi fan e molte persone del mondo dello spettacolo.

Le parole strazianti di Eleonora Giorgi a Verissimo

L’attrice ha scelto di parlare apertamente della sua malattia e ha aggiornato i telespettatori durante una recente apparizione a Verissimo, dove ha aperto il suo cuore parlando delle sue sensazioni e di quello che sta vivendo nel suo profondo.

Nonostante la situazione sia critica, la Giorgi ha dimostrato grande determinazione e ha deciso di affrontare una terapia sperimentale proveniente dagli Stati Uniti. Ha spiegato che le possibilità di successo di questa cura sono limitate, solo il 14%, ma ha deciso di provare inviando i suoi campioni in America.

Eleonora Giorgi, che a ottobre compirà 71 anni, ha anche condiviso le sue paure, tra cui quella più profonda: il timore che il suo nipotino Gabriele possa dimenticarla se lei non dovesse sopravvivere alla malattia. “Se non ce la farò, ho paura che il mio piccolo Gabriele possa dimenticarmi“. Il legame con il nipote è molto speciale, e per questo motivo l’attrice ha deciso di scrivergli una lettera per trasmettergli tutto il suo amore e lasciargli un ricordo di lei.

Le sue parole hanno commosso moltissimo il pubblico, sia per la forte sincerità, sia perché dimostrano la determinazione e la resilienza di una donna che si trova a dover affrontare la sfida più difficile e importante della sua vita.

Nell’intervista, la Giorgi ha anche menzionato il suo ex marito, Massimo Ciavarro, elogiandolo per il sostegno che le ha dato durante questo difficile periodo. Ha sottolineato che Ciavarro dovrà essere un punto di riferimento per il loro figlio Paolo in futuro.