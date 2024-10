Anna Falchi e la foto post palestra: lo scatto non è per cuori deboli

A 52 anni Anna Falchi continua a lasciare tutti senza parole e lo scatto su Instagram lo dimostra eccome: è una vera dea.

Per Anna Falchi il tempo non passa mai: la sua è una di quelle bellezze che non sfiorisce ma che muta col passare degli anni, e sarebbe strano il contrario, a dirla tutta. Da sempre, infatti, la Falchi nell’immaginario collettivo è un concentrato di sensualità e charme, capace di incantare generazioni di fan. A 52 anni, la showgirl continua a sorprendere, dimostrando che la bellezza non ha età e che, con il giusto atteggiamento, si può brillare sempre e in qualsiasi occasione.

In questi giorni però si parla della Falchi per le sue dichiarazioni in merito a due delle sue più importanti storie d’amore. La showgirl, infatti, è stata legata per due anni a Fiorello (dal 1994 al 1996), ma un tradimento mise la parola fine al loro amore, Nel 2005 invece ha sposato l’imprenditore Stefano Ricucci, tuttavia il matrimonio non è durato più di un anno.

Anna Falchi, lo scatto dopo l’allenamento fa boom di like e commenti: impossibile non impallidire

E dopo tanto tempo, in un’intervista rilasciata a ‘Oggi‘, la Falchi ha parlato a cuore aperto del modo in cui ha vissuto l’amore e cosa non farebbe mai col senno di poi. “L’errore fondamentale è il mio, sta nella scelta “originaria”, nell’uomo che mi ero presa: ho quasi sempre dato le perle ai porci“, ha detto senza mezze misure. “Quella con Rosario fu la prima storia d’amore della mia vita: ero piccola, senza esperienza“.

“E ho sposato Ricucci senza conoscerlo a fondo, per una questione di delicatezza: la mia educazione finnica mi porta a non invadere la libertà altrui“, ha aggiunto poi la Falchi. “In entrambe queste storie, hanno approfittato della mia ingenuità. Ma non cambio, sono ancora così“. Ed effettivamente è rimasta la ventenne di sempre, come dimostrano questi scatti.

Uno dei suoi ultimi post su Instagram dopo un intenso allenamento in palestra, infatti, è la prova tangibile della sua bellezza strabiliante. Nella foto, Anna si mostra stanca, sudata e con un sorriso radioso, proprio come lei stessa ha descritto: “E dopo il workout mi piace sentirmi stanca, sudata e sdrumata come si dice a Roma! Sono soddisfazioni e queste foto lo provano“, ha scritto la bella Anna sui social raccogliendo solo consensi.

“Sei bellissima“, ha scritto un utente, “Un angelo biondo“, ha commentato un altro, “Uno splendore” ha aggiunto ancora un altro follower, ma potremmo stare qui ore e ore a leggere i tantissimi commenti di apprezzamento per una bellezza senza tempo come quella di Anna Falchi.