Verissimo, annunciato super ospite famosissimo: Silvia Toffanin fa centro

Verissimo, annunciato ospite famoso: Silvia Toffanin fa di nuovo centro. Il talk del weekend di Canale 5 è atteso da numerosi fan.

Verissimo è il talk di successo del weekend di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin consegue ascolti rilevanti. Nel corso delle ultime stagioni ha ospitato personaggi del mondo dello spettacolo e della tv, ma anche dello sport, tutti accolti con estremo calore dalla conduttrice, che si è rivelata una perfetta padrona di casa. Toni pacati e interviste apparentemente intime e confidenziali, Verissimo piace al pubblico che non manca all’appuntamento.

Diversi gli ospiti che hanno detto si alla giovane conduttrice, alcuni decisamente noti e attesi dai telespettatori e che hanno portato il talk a conquistare dati share rilevanti. Silvia Toffanin si è detta soddisfatta del suo lavoro, dedicarsi a Verissimo le basta e non ha ambito ad altri programmi. Nonostante abbia ricevuto diverse offerte, anche da Maria de Filippi. l’ex letterina ha rifiutato. Si è dedicata al suo talk che le ha anche permesso di avere del tempo da trascorrere in famiglia.

Nei giorni scorsi una fonte non ufficiale ha annunciato che nelle prossime settimane Verissimo ospiterà un volto noto che darà la sua versione dei fatti in merito ad alcune vicende che riguardano la sua vita privata. Un personaggio le cui dichiarazioni sono attese dai telespettatori e che sicuramente daranno adito ad una serie di polemiche social. Nella puntata del 5 ottobre Silvia Toffanin ha raccolto le confidenze di Sophie Codegoni che ha aggiornato i fan sulla sua vita professionale e privata, affermazioni che hanno mostrato un nuovo volto dell’ex gieffina.

Verissimo, Alessandro Basciano ospite

Dopo Sophie Codegoni anche Alessandro Basciano sarà ospite del salotto di Silvia Toffanin. I due ex fidanzati, dopo i contrasti dello scorso anno denunciati proprio a Verissimo, hanno trovato un nuovo equilibrio. Non sono più una coppia, ma si stanno impegnando ad essere due bravi genitori per Celine Blu:

“È il padre di mia figlia, e lasciando perdere ciò che è successo, è una persona con cui ho condiviso momenti importanti e che mi ha dato la gioia più grande della mia vita. Non siamo più una coppia, ma due genitori che si vogliono bene. Il nostro amore oggi è per nostra figlia.” Ha dichiarato la Codegoni.

Oggi l’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato che anche Basciano presto sarà accolto nel salotto di Silvia Toffanin. L’ex gieffino confermerà la versione rosea dell’ex fidanzata? Realmente i due sono oggi solo due genitori presenti e affettuosi per la figlia? Certo è che la presunta neo ospitata di Basciano ha allertato l’attenzione dei fans della coppia, che attendono le sue dichiarazioni.