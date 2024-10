Uomini e Donne, scatta la censura su Mario: il particolare piccantissimo rivelato al trono over

La produzione del programma potrebbe aver deciso di censurare Mario Cusitore, quel dettaglio troppo intimo ha scatenato tutti.

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne Mario Cusitore aveva rivelato di avere avuto un rapporto con Morena, dopo una lite con la dama che l’ha accusato di non aver voluto raccontare nulla per non far adirare l’altra dama Margherita, l’ex corteggiatore di Ida alla fine ha “vuotato il sacco”. Dalle anticipazioni della puntata, riportate da Lorenzo Pugnaloni, si era appreso che il cavaliere si sarebbe spinto molto oltre in studio, rivelando dettagli piuttosto piccanti su quanto accaduto.

Un racconto molto dettagliato in cui avrebbe spiegato per filo e per segno come sarebbero andate le cose, dunque erano tutti in attesa di vedere la scena in televisione. Eppure pare che la redazione di Uomini e Donne abbia preferito censurare tutto e non mandare in onda le parole di Cusitore.

Cosa aveva raccontato Mario Cusitore a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 16 ottobre Mario Cusitore aveva detto a Maria De Filippi di essere stato con Morena, aveva poi spiegato di non aver detto nulla perché voleva tutelare la dama. Spiegazione che però non era piaciuta alla dama che ha chiarito come non avesse problemi a raccontare la verità.

Così dalle anticipazioni si sa che Mario, dopo l’ammissione sarebbe andato ben oltre, rivelando i dettagli intimi di quel rapporto. Secondo quanto aveva raccontato Lorenzo Pugnaloni, Cusitore avrebbe spiegato che il rapporto tra lui e Morena sarebbe stato consumato in un’auto, una Smart, fuori da una discoteca. L’ex corteggiatore di Ida Platano avrebbe anche aggiunto che la dama aveva dimenticato le mutande nella sua macchina, un racconto davvero molto intimo.

Le sue parole, infatti, avrebbero fatto adirare non poco Morena, che così aveva deciso di chiudere subito la conoscenza con Mario. Il racconto della Smart era atteso con grande trepidazione dal pubblico, ma non è mai arrivato. La parte in cui Cusitore svela i dettagli dell’auto, infatti, pare sia stata tagliata. La produzione di Uomini e Donne avrà preferito non mandarla in onda perché troppo spinta e intima, il programma – tra l’altro – è trasmesso in fascia protetta e rivelazioni così piccanti non potrebbero andare in onda a quell’orario.

La censura ha scatenato i telespettatori nei vari commenti sui social, in tanti si erano chiesti quando andasse in onda questo racconto a luci rosse e hanno poi compreso che quelle parole di Mario “non vedranno mai la luce”.