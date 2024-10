Sonia Bruganelli mostra la sua nuova casa: “Dopo quella porta c’è Bonolis”

Sonia Bruganelli ha voluto spiegare come stanno le cose davvero tra lei e l’ex marito, facendo vedere che sono praticamente “vicini di casa”.

Sonia Bruganelli da quando è arrivata a Ballando con le Stelle ha parlato più volte della sua separazione da Paolo Bonolis, svelando anche un retroscena su quanto sarebbe accaduto, che l’ha fatta molto soffrire. Così adesso ha voluto mostrare in un video come stanno davvero le cose tra lei e l’ex marito, facendo vedere che la sua nuova casa è praticamente a fianco a quella del conduttore.

Una scelta, quella di essere più che vicini di casa, di cui non tutti erano a conoscenza. Ma la concorrente di Ballando con le Stelle ha voluto chiarire come stanno davvero le cose, mandando praticamente un messaggio a tutti coloro, lei dice, la starebbero trattando diversamente da quando si è lasciata cn Bonolis.

Sonia Bruganelli e la verità sulla casa a fianco a quella di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli in uno sfogo a Ballando con le Stelle aveva raccontato che dopo la separazione da Paolo Bonolis molte persone che si erano sempre comportate bene con lei, avrebbero cambiato totalmente atteggiamento. La concorrente del programma di Milly Carlucci aveva spiegato che mentre prima era la moglie di un conduttore famoso, in tanti la trattavano molto meglio ma adesso le cose sarebbero cambiate e questa cosa la farebbe soffrire molto.

Così in un video ha praticamente spiegato che le persone parlano senza sapere come stanno davvero le cose, ha chiarito che lei e Paolo Bonolis sono rimasti uniti, sono molto legati e si vogliono un grande bene. Nel filmato ha poi fatto vedere che sono vicini di casa, praticamente la porta della stanza della figlia Silvia comunica sia con casa sua che con quella di Bonolis, dove poi la ragazza vive. Anche in questo caso ha risposto alle tante critiche di chi l’ha accusata di “aver abbandonato la figlia”, facendo vedere che praticamente vivono tutti sotto lo stesso tetto.

La Bruganelli con questo video di fatto ha voluto rispondere a chi crede che tra lei e Bonolis ci sia lontananza e quindi la tratta con sufficienza, ha voluto dimostrare che fa ancora parte della vita del suo ex marito e dunque il loro legame non si è rotto con la separazione. Oggi è diverso, ma resta comunque una forte unione e lo dimostrerebbe la scelta di divere uno accanto all’altra.