GF, Shaila Gatta sorprende di nuovo tutti: il gesto per Javier svela le sue vere intenzioni

Shaila Gatta fa un passo indietro su Javier ed è uscita di nuovo allo scoperto, nella notte si è avvicinata all’inquilino argentino.

Shaila Gatta non smette di sorprendere al Grande Fratello, l’ex velina di Striscia la Notizia ha deciso di avvicinarsi nuovamente a Javier, l’ha fatto subito dopo la puntata a notte fonda. Cosa è accaduto tra i due concorrenti, il gesto che ha spiazzato non poco.

Lo stesso Javier non riusciva a credere ai suoi occhi quando ha visto Shaila avvicinarsi a lui, è noto come tra i due ragazzi ormai i rapporti siano tesissimi, dopo che lei si è avvicinata a Lorenzo e prima aveva troncato con lui, il bel argentino non è ha voluto più sapere di lei.

Cosa è accaduto tra Shaila e Javier dopo la puntata del Grande Fratello

Shaila dopo la puntata di lunedì del Grande Fratello ha deciso di avere un confronto con Javier, si è trattato di una sorta di passo indietro visto che fino a questo momento era stata molto distante da lui, accusandolo anche per tutto quello che stava dicendo di lei. Ma adesso ha deciso di chiarire con lui o quanto meno di spiegare la sua posizione.

Ha voluto ripetergli ancora una volta che non era nelle sue intenzioni prenderlo in giro, che non l’ha assolutamente usato come molti hanno ipotizzato e che quando gli ha detto che le faceva battere il cuore era vero: “(…) Te ti sei vendicato di me, io non lo avrei fatto, non lo condivido però lo rispetto. Riconosco però che sono uscite delle frasi leggere, vivo con troppa leggerezza. Quelle frasi che hai sentito e di cui mi dispiace perché riconosco che non sono frasi piacevoli, erano riferite agli ultimi due giorni“, queste le parole della Gatta.

Shaila ha riconosciuto, dunque, di aver usato frasi poco carine nei suoi confronti, ma ciò nonostante non le è piaciuta la sua “vendetta”. L’ex velina ha poi spiegato che riconosce in lui un ragazzo con valori importanti e per questo si è voluta avvicinare a lui.

Javier sembra aver apprezzato il suo discorso e le ha detto che secondo lui vuole quello che non ha, le ha ribadito che non gli dà fastidio il fatto che ora stia con Lorenzo, ma l’ha molto deluso quello che ha detto, ovvero che quando baciava lui pensava a Spolverato: “(…) Ti chiedo scusa per le cose che ho tirato fuori, ma non l’ho fatto per vendetta. Quello era una forma d’amore. I discorsi che mi hai fatto la notte e che ho rivelato non erano dettati da rabbia o vendetta, ma da amore. Ti chiedo scusa”.