“Li ha cacciati fuori dal trono over”, Maria de Filippi furiosa

Quest’edizione di Uomini e Donne non smette di regalarci sorprese, adesso la conduttrice inaspettatamente ha mandato via una coppia.

Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, riportate dall’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni, rivelano un interessante colpo di scena. Maria De Filippi avrebbe praticamente mandato via una dama e un cavaliere, un gesto inaspettato, quello della conduttrice, che sarebbe arrivato in seguito a uno scoperta.

E’ davvero rarissimo che la De Filippi intervenga così a gamba tesa sui protagonisti del daiting show, ma non poteva restare impassibile dinanzi a quanto accaduto, motivo per cui ha preso questa drastica decisione.

Uomini e Donne, chi è stato mandato via dal trono over

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nell’ultima registrazione ci sarebbe stata un’accesa discussione tra una dama e un cavaliere e Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due opinionisti si sarebbero praticamente scagliati contro Ilaria e Vincenzo, che si stanno conoscendo.

Dalla lite sarebbero emerse una serie di contraddizioni che hanno spinto Maria De Filippi a invitare la coppia a continuare la conoscenza fuori. Ilaria e Vincenzo, dunque, avrebbero lasciato il trono over ma non così tanto spontaneamente. Sarebbe stata la conduttrice a spingerli verso questa scelta, così ora continueranno a conoscersi fuori e se le cose non andranno bene, torneranno nel parterre.

Nella stessa registrazione ci sarebbe stato un altro colpo di scena, che riguarda però il trono classico. A quanto pare Martina De Ioannon avrebbe dato il suo primo bacio da quando ha iniziato il trono. La tronista si sarebbe lasciata andare con Ciro, nell’ultima esterna avuta con lui lo avrebbe portato prima a conoscere i suoi fratelli e poi si sarebbero scambiati un bel pacio. Cosa che ha fatto infuriare Gianmarco, che ha lasciato nuovamente lo studio.

La tronista lo avrebbe seguito ma lui comunque non sarebbe rientrato. Per molti la conduttrice sarebbe vicina alla scelta perché sarebbe evidente che Ciro le piace molto. Ad ogni modo è ancora presto per parlare di questo momento, Martina sembra essere sicuramente interessata a Ciro e il bacio lo dimostra. Dunque, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, ci aspetta una puntata davvero interessante.

Sarà curioso vedere come Maria De Filippi abbia invitato Ilaria e Vincenzo ad andare via e la reazione di dama e cavaliere che potrebbero essere rimasti spiazzati dall’intervento, così deciso, della padrona di casa. Non ci resta, quindi, che aspettare la messa in onda di questo “puntatone”.