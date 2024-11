Ferragni, arriva l’anello dal nuovo fidanzato Provera: la reazione di Fedez

La relazione tra Chiara Ferragni e Provera sarebbe molto seria, e adesso è spuntato anche un anello. Ecco qual è stata la reazione di Fedez.

All’epoca erano i Ferragnez, ma oggi sono solo due coniugi che hanno appena firmato le carte del divorzio e che in comune hanno solo i loro due figli Leone e Vittoria. I due hanno infatti vissuto una storia d’amore bellissima che ha fatto appassionare milioni di persone in Italia e nel mondo. Proprio i loro fan si sono detti enormemente dispiaciuti quando hanno appreso della loro separazione, ma quel che è certo è che entrambi hanno adesso preso due strade differenti e che hanno trovato una nuova felicità.

Ad esempio, la Ferragni ha iniziato una relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Una storia che non è ancora stata confermata dai diretti interessata, ma che è venuta allo scoperto grazie ad alcuni scatti pubblicati sui giornali di gossip.

Arriva l’anello per Chiara Ferragni: cosa le ha regalato il fidanzato

L’imprenditrice digitale ha vissuto una relazione molto lunga con il rapper Fedez, con cui si è sposata qualche anno fa e da cui ha avuto i due figli. Entrambi hanno rappresentato per molto tempo dei veri punti di riferimento per tutti, ma all’improvviso hanno deciso di divorziare per motivi che non sono ancora stati resi del tutto noti. Quel che è sicuro è che Chiara e il suo ex marito hanno intrapreso percorsi di vita molto differenti, tanto che lei avrebbe iniziato un legame amoroso con Giovanni Tronchetti Provera, figlio del vicepresidente esecutivo di Pirelli ed ex presidente di Telecom Italia e di Cecilia Pirelli, erede della famiglia che ha fondato l’azienda. Il nuovo fidanzato della Ferragni ha anche lui seguito la carriera del padre ed è oggi Executive Vice President Sustainability, New Mobility and Motorsport per Pirelli.

Le voci dicono che i due sarebbero molto innamorati e che, per le feste di Natale, la Ferragni avrà al dito un anello di fidanzamento costosissimo. Sul settimanale Oggi si legge infatti che Giovanni ne avrebbe già ordinato uno di svariati carati che lascerà senza fiato l’influencer. “Un amore alla luce del sole“, dice Alberto Dandolo, “Non si nascondono più. Non hanno più bisogno di farlo ora che tutte le carte del divorzio sono state firmate”.

Sono così circolate già alcune fotografie che ritraggono la neo coppia in compagnia dei rispettivi figli, mentre creano una sorta di famiglia allargata. Ancora non si sa la reazione di Fedez, ma di certo il cantante ha anche lui preso una strada del tutto diversa e si sta ormai concentrando su altro.