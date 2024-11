Che lavoro faceva Mara Venier prima di diventare famosa: quel che quasi nessuno sa

Mara Venier oggi ha 74 anni e una lunghissima carriera nel mondo dello spettacolo alle spalle, ma cosa faceva prima della tv?

Mara Venier oggi è famosissima, uno dei volti più amati della televisione italiana, ma non tutti sanno che lavoro faceva prima di diventare un volto così tanto noto. All’età di 74 anni si può dire che abbia avuto una sfilza di successi nel corso degli anni e adesso che si prepara a lasciare la conduzione di Domenica IN, in tanti si domandano chi potrà mai sostituirla nel programma di Rai1.

La Venier sembra che abbia avuto sempre ben chiaro il fatto di voler sfondare nel mondo dello spettacolo, eppure i suoi esordi non sono propriamente legati alla televisione. Ha iniziato a lavorare in un altro campo.

Il lavoro di Mara Venier prima di diventare famosa

Mara Venier in realtà si chiama Mara Povoleri, soltanto dal 1973 ha iniziato a usare come cognome Venier, uno pseudonimo che ha deciso di utilizzare dopo la proposta del regista Sergio Capogna, che le diede questo suggerimento. Dopo la scuola la giovane Mara ha deciso di trasferirsi a Milano, aveva solo 17 anni e inizia così a muovere i primi passi nel mondo del lavoro.

A dispetto di quanto si creda, le prime esperienze lavorative di Mara Venier sono legate al mondo della moda, la conduttrice, infatti, ha iniziato a fare la modella per rappresentanti d’abbigliamento, professione che ha continuato a fare anche quando nel 1971 si è trasferita a Roma. Qui la giovane Venier continuerà a fare la modella ma anche l’attrice e la commerciante. Non tutti sanno che aprì un negozio d’abbigliamento con un amica dal nome Al tempo perso. Attività in cui vendevano abiti usati e in poco tempo è diventata un punto di riferimento per lo shopping dei vip.

Nonostante Mara Venier fosse molto impegnata con il suo negozio, non ha mai abbandonato il desiderio di diventare attrice e inizierà così a fare le sue prime esperienze per il grande schermo. Finché non si è avvicinata al mondo della televisione, diventano negli anni la conduttrice di successo che è oggi. Qualche settimana fa ha annunciato nuovamente che presto lascerà la conduzione di Domenica In, notizia che ha sconvolto i suoi fan. Lei stessa ha spiegato che sente la necessità di trascorrere più tempo con il marito e i familiari.

Non si sa ancora chi la sostituirà ne tantomeno se lascerà definitivamente la televisione o se le sarà affidato uno spazio che richiede meno impegno rispetto al programma della domenica.